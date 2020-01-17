元朗和生圍項目籌備逾十年再闖關　稱因市況狀況減少住宅單位三成

元朗和生圍項目籌劃超過10年，恒地去年宣佈以47.05億元轉售地皮後，發展規模近日再有改動。據城規會文件所示，申請人稱基於市場狀況，申請減少住宅單位數目，由原來的400伙大減至268伙，減幅約三成。 文件指出，濕地面積達4.74萬平方米，濕地復修區的復修工程已經完成。

元朗和生圍項目再推出申請。申請人稱基於市場狀況，申請減少住宅單位數目，由原來的400伙大減至268伙，減幅約三成。（城規會文件）

文件指出，項目的建築面積、地積比率等將維持之前獲批的參數，不過基於市場狀況減少住宅單位數目，由原來的400伙大減至268伙，當中包括22座兩層洋房，而三層住宅亦會增至213座。

文件又指，在新計劃下，地庫停車場的面積將減少，並設於東部和西部的住宅。申請人強調，今次的申請只著重於住宅佈局，不會影響之前批准的發展密度和濕地修復區。

籌劃逾10年 去年已轉售

元朗和生圍項目籌劃超過10年。早於2008年，城規會已批准地皮作濕地修復及低密度住宅發展，以興建267幢住宅，共提供362伙。恒地期後再提出修訂方案，於2011年獲批，單位數目減少約5%，並全數改為洋房發展。直至2015年，項目又再獲批增至400伙。

去年8月，恒基透露以47.05億元出售有關地皮，交易訂於2020年1月完成。