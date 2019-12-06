元朗駕駛學院申南生圍原址繼續營運　擬修復兩成土地作濕地

元朗南生圍發展爭議不斷，位於涌業路的元朗駕駛學院早前獲政府通知需要另覓地重置。城規會日前就駕駛學院的地皮接獲改劃申請，建議於原址繼續用作營運駕駛學院，並將範圍內的兩成土地修復成濕地，面積約為0.35公頃。

元朗南生圍發展爭議不斷。（資料圖片）

元朗駕駛學院位於元朗南生圍涌業路38號，佔地約為1.73公頃，現時為「其他指定用途」註明「綜合發展包括濕地修復區」，而旁為被劃為保育區的錦田河。申請建議將該址改劃為「其他指定用途」的子地帶，將「駕駛學院」的用途加到子地帶的第二欄用途內，並將學院內的兩成土地修復為濕地，面積約為0.35公頃。根據城規會文件，擬修復的範圍位於錦田河旁邊。

以臨時許可營運超過20年

申請人指出，自1994年起獲准以臨時規劃許可形式，於上址營運駕駛學院。惟於2011年起，城規會指出因避免與東頭工業區內的住宅發展項目帶來潛在衝突，要求申請人另覓合適地皮搬遷。申請人指出，過去盡力尋找搬遷地方，礙於於技術上不合適、居民及城規會反對等原因，最終未能成功。有見駕駛學院與工業區內的住宅未有產生預期衝突，故提出是次申請。

該幅地皮由香港駕駛學院元朗分校有限公司持有，公司董事為港通控股董事總經理楊顯中、執行董事梁偉輝，及新鴻基地產相關人士雷永光等。翻查資料，駕駛學院曾於2016年向城規會申請將駕駛學院搬遷到元朗屏山永寧村一幅佔約2.46公頃的土地，惟當中部份屬於綠化地帶。