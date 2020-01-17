團體遊行至中聯辦　關注12月廈門聚會案多名維權人士被捕

去年12月，內地一批維權律師和異見人士於廈門出席一個公民聚會，討論時政和中國未來，事後被山東警方成立專案組拘捕行動，多名內地維權人士和維權律師被捕、被傳喚及失聯。 支聯會、社民連等組織約有20人，今日（17日）到中聯辦聲援被捕人士，他們於中聯辦外貼上請願信，途中曾有警員開咪阻止。他們又聯同香港及台灣兩地共22個團體發表聲明，譴責當局的濫捕行為。

一行約20人遊行至中聯辦。（張嘉敏攝）

支聯會聯同社民連等組織一行約20人，今日從西區警署出發遊行至中聯辦，他們沿途高叫釋放維權人士的口號，並舉起「結束專政、還政於民」的橫額，沿路有軍裝警員跟同。

他們到達中聯辦後，中國維權律師關注組主席何俊仁於門外朗讀聲明，批評中國當局的搜捕行為漠視法律。同場的梁國雄稱獲悉維權律師唐荊陵於出獄後再次逃亡，感到「心噏」。他希望港人不要忘記內地維權人士對民主運動的付出。中西區區議員葉錦龍稱，反修例運動的「五大訴求」與內地爭取民主運動一樣，而過往內地亦為本港運動提供很多支援。

中聯辦外貼信 警員開咪阻止

由於中聯辦主任駱惠寧未有到場接請願信，支聯會主席李卓人將信件及多塊寫有被捕人士姓名的示威牌貼於中聯辦門外，在場警員一度開咪阻止，稱他們未有獲業主授權。他們張貼後一行人和平散去。

支聯會、社民連、中國維權律師關注組等聯同共22個香港及台灣團體聯合發表聲明，譴責中國當局濫捕行為，斥其嚴重違反程序公義及打壓公民社會。他們要求當局停止濫捕、廢除「指定居所監視居住」，保障被拘留者的法律權利，及立即釋放被非法拘捕的維權人士。

他們於中聯辦外高叫口號後和平散去。（張嘉敏攝）

他們提及現時有多於20名維權律師被捕、被傳喚及失聯。當中多人被指涉嫌煽動顛覆國家政權，目前有5人被羈押，包括丁家喜、戴振亞、張忠順、常瑋平及李英俊，當中4人被要求於指定居所內監視居住，而當局更聲稱於張忠順家中搜獲245發子彈。他們全部不獲准與律師見面。

多名內地維權人士及異見人士，包括「新公民運動」倡導者許志永、丁家喜及多名律師，於去年12月中曾於廈門參與一個公民聚會，就內地時政和未來作討論，分享推動公民社會建設的經驗。其後於同月26日，公安陸續在福建、山東、北京、河北、四川、浙江等地展開拘捕行動。當中許志永及早前出獄的唐荊陵因擔心被搜捕已展開逃亡。