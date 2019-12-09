支聯會換屆　李卓人再任主席　蔡耀昌退下火線改任秘書

支聯會昨日舉行第三十一屆周年大會，產生新一屆二十位常務委員，互選後由李卓人擔任主席，現任主席何俊仁改任副主席，另一副主席為連任的鄒幸彤。擔任支聯會副主席11年的蔡耀昌退下火線，改任秘書。

李卓人再任支聯會主席。（資料圖片/）

支聯會新一屆常委包括張文光、趙恩來、梁耀忠、尹兆堅等人，發言人包括正副主席、秘書、常務秘書部召集人梁錦威，以及「六四紀念館」管委會主席麥海華。

由2018年7月1日至2019年6月30日，支聯會總支出為339萬元，捐款及其他收入為472萬元，淨收入135萬元，資金滾存達1300萬元，其中800萬元是「六四紀念館」固定資產。

支聯會指，今年「六四」前的遊行人數比往年多，相信是受到反修例運動影響，又指會繼續堅持「和理非」原則，但亦和年青勇武抗爭者保持互相理解、配合甚至支援的關係。

蔡耀昌在網上發表退任支聯會副主席感言。（網上圖片）

上月曾赴京與「天安門母親」成員見面的蔡耀昌，退任支聯會副主席，改任秘書。他在Facebook引用創會主席司徒華名言「成功不必在我，功成自然有我」，指即使眾多常委對其工作表示肯定並挽留，但他相信是時候換一角色，讓其他人能接上。

蔡耀昌說，過去11年擔任支聯會副主席是榮幸，強調擔任一個位置，「是為了做好想做的事，而不是為了掛什麼名銜。」