維港驚現近百條偽虎鯨　海豚保育學會：不排除迷路誤進維港

平日要在本港欣賞海豚游弋的美態，都要到海洋公園。然而今日（17日）下午多位市民拍攝到影片，顯示有數十條似是海豚的動物於繁忙的維多利亞港暢泳。香港海豚保育學會表示，短片中所見的是偽虎鯨 （false killer whale），據觀察今日該批偽虎鯨有50至100條，而且頗為活躍，不時用頭部拍擊水面，正往香港西面游，不排除該批偽虎鯨是迷路而進入維港。

有片段顯示，該批偽虎鯨一度極接近船隻。（香港海豚保育學會Facebook片段截圖）

根據網上短片所見，該批偽虎鯨不時躍出水面，在多艘船隻中穿梭，背景則顯示灣仔會議展覽中心等地標。有船隻暫停航行避免相撞，船上人士紛紛拍攝景象。拍攝者其後留言形容情況「莫名其妙」，估計偽虎鯨大批出現，並不是迷路，「住緊嘅地方有危險機會大啲」。

香港海豚保育學會Facebook發表貼文回應指，偽虎鯨又名黑鯃，有圓形的頭部，灰黑色的身體。學會估計，該批偽虎鯨「應該誤打誤撞先嚟咗維港，希望呢群過客會安全咁離開香港」，提醒市民可以拍片，但切勿走太近。而上一次本港海域出現偽虎鯨已是2014年2月，當時曾有近百條偽虎鯨於葵涌、大嶼山北面「快閃」。

學會發言人麥希汶表示，偽虎鯨出現香港水域屬罕見，片中可見該批偽虎鯨健康活躍。牠們廣泛於溫帶及熱帶水域出沒，距離香港最近的出沒地點為台灣東岸。她不排除該批偽虎鯨是迷路而進入維港。

麥又指，偽虎鯨身長可達4至6米，船隻撞到除令牠們受傷外，亦可能令船上人們受傷，故船隻應避免靠近。她強調，偽虎鯨攻擊人類機會極低。