【武漢肺炎】衞生署昨接獲衞健委通報　武漢69歲男病人前日死亡

衞生署衞生防護中心今（17日）表示，昨日（16日）接獲國家衞生健康委員會就湖北省武漢市新型冠狀病毒感染肺炎個案通報，一名69歲男病人在去年12月31日發病，至本月15日去世。截至昨日，武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎個案累計仍為41宗，目前5人情況嚴重、共2人死亡，其餘病人病情穩定。 署方再次呼籲市民應時刻保持個人、食物和環境衞生，外遊時避免到訪醫院及濕貨街市，亦不應接觸動物及進食野味。

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衞生防護中心表示，根據國家衞健委的資料，截至昨日，武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎個案新增一宗死亡個案，涉及一名69歲男病人。該名病人於去年12月31日發病，今年1月4日病情加重，並於1月15日去世。武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎個案累計仍為41宗，其中12名病人已出院、目前5人情況嚴重、共2人死亡，其餘病人病情穩定。當局已追蹤到的密切接觸者有763人，全部均已接受醫學觀察，當中644人已完成觀察，目前沒有發現相關病例。

署方提醒市民須時刻保持良好的個人及環境衞生。（資料圖片／梁鵬威攝）

署方提醒市民須時刻保持良好的個人及環境衞生，包括經常保持雙手清潔；打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻；當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠迫的地方，及盡早向醫生求診。

署方提醒市民外遊時應特別注意，避免到訪醫院、濕貨街市、活家禽市場或農場。另外，市民亦不應接觸動物、禽鳥或其糞便，以及切勿進食野味。如身體不適，特別是有發燒或咳嗽，應戴上外科口罩，並盡快求診。