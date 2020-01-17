【武漢肺炎】陳肇始：要求各部門提高警覺　倘港有個案可迅速應對

衞生防護中心昨日（16日）因應日本及泰國錄確診武漢肺炎的個案，擴大呈報準則的範圍，要求若有個案曾到過內地的醫院，以及與確診患者有密切接觸的話均須呈報。 食物及衞生局局長陳肇始今日（17日）表示，已召開督導委員會要求各部門了解最新的風險評估，萬一香港有任何確診個案可以迅速應變，並要求部門提高警覺。 她未有正面回應會否要求旅客抵港時作健康申報，僅稱已在飛機及高鐵站增加廣播，並在口岸派單張加強市民及旅客對病情的認知。

大部份新型病毒肺炎的患者均與武漢華南海鮮市場有關連，該市場至今仍未解封。（Getty_Images）

陳肇始透露，已在昨日召開的督導委員會上，要求各部門了解最新的風險評估及提高警覺，萬一香港有任何確診個案可以迅速應變，而衞生防護中心除了擴大懷疑個案的呈報準則外，亦正檢視若有確診個案，應如何在追尋緊密接觸者的工作上做得更好，中心亦已發信通知各醫療機構營運者。

農曆新年將至，陳肇始預料香港旅遊客量頻繁，加上內地春運開始，已要求部門提醒旅遊業及酒店加強清潔，而其他場所包括各校園、宿舍、日間中心、街市及街道等，亦需加強監測及清洗。

未有回應會否要求抵港旅客申報健康

有本地專家多番建議，應該要求各口岸的抵港旅客填寫健康申報表，方便追查接觸者；陳肇始今日被問到會否落實此措施時未有正面回應，僅重申已加強口岸體溫檢測，並以人手方式量度武漢抵港旅客的體溫，又稱已在飛機及高鐵站增加廣播，並在口岸派單張加強市民及旅客對病情的認知。