鄧炳強指以假口供調查報稱警署內遭強姦少女　代表律師：公開抹黑

一名18歲少女（代號為X小姐）早前報警，稱去年9月底於荃灣警署內遭數名蒙面警員輪姦，個案隨即交由新界南總區重案組調查。警務處處長鄧炳強周四（16日）出席中西區區議會時，首披露警方正處理一宗警署內被強姦的指控，現循誤導警務人員或提供假口供的方向調查。 涉案事主委託韋智達律師行今日（18日）於Facebook專頁發聲明稱，對鄧炳強形容報案屬「假消息」感難過。聲明續指，X小姐多次向警方查詢調查進展一直未有回音，現時卻公開評論及抹黑顯示「警方調查的不公正」，亦漠視投訴人的私隱及尊嚴，對此予以最強烈的譴責。

警務處處長鄧炳強在1月16日出席中西區區議會會議，被問到警署內強姦被捕人士一事，他表示案件「現循誤導警務人員或提供假口供的方向調查」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

韋智達律師行就荃灣警署強姦案的刑事調查發表聲明，稱X小姐自去年10月透過合適途徑報案，且就事件向警方提供詳細說明，當中包括回答詳細及具入侵性問題。其後，亦就警方要求下進法醫檢驗，並容許警方就其終止懷孕手術後從胚胎取出DNA樣本，以辨別至少一名施暴者。

聲明強調，X小姐於去年11月11日前從未就事件作出任何公開回應，直至警方向法庭申請搜查令，以取得其私人醫療紀錄及私家診所閉路電視片段、並就相關調查詳情及證據作出有可能影響未來起訴的負面評論，方作出回應。及後，涉案的裁判官了解相關細節後，馬上暫緩搜查令，並於去年11月26日正式撤銷。

聲明表示，X小姐於整個調查過程期間，多次向警方查詢調查進展，包括有否向政府化驗所取得施暴者的DNA報告、有否就案件證據向律政司索取意見，以及案件調查是否完成，均遭漠視及拒絕。同時，警方亦從未向X小姐要求她澄清任何證供或告知她涉任何問題。

但警務處處長鄧炳強日前出席中西區區議會期間，就案件回應有關指控是「假消息」、指控與警方錄影帶內容有巨大出入，稱「完全係唔啱嘅、完全係假嘅」，更透露案件「現正循誤導警員或給予假口供方向調查」，聲明稱X小姐對此感到「極度難過」。

一名少女報稱在荃灣警署遭強姦，鄧炳強指循假口供方向調查，少女代表律師指鄧炳強公開抹黑，貶損起訴機會。（資料圖片）

聲明指出，警務處處長就案件作公開評論，是「試圖公開抹黑」事主以及「公開貶損她的投訴並影響起訴成功機會」。X小姐認為，警方就案件的調查行應屬保密，但上述舉動顯示「警方調查的不公正」，亦顯示警方漠視了事主作為投訴人及性暴力受害者的私隱及尊嚴，對此予以「最強烈的譴責」。

聲明最後提及，去年11月5日裁判官頒下的匿名令仍然生效，故禁止任何人識別X小姐的身份，否則任何人違反匿名令，將面對被視為藐視法庭的風險。