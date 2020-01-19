【武漢肺炎】許樹昌指各省市應有能力做快速測試　料確診個案再增

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情未平息，至今累計錄62宗確診個案，其中17宗是武漢市衛健委昨晚（18日）公布，經篩查全市的社區服務中心及醫院發熱門診後發現的確診個案，發病日期均在1月13日前。 香港中文大學呼吸系統學講座教授許樹昌認為，由上周內地公布基因圖譜至今，內地各醫院應有能力做快速測試，相信確診個案數目會再增加，亦不意外其他省市會出現新確診個案。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，目前全球已錄得65宗個案，傳染速度相當快，但需再視乎疫症有無第二波爆發，即在當局於1月1日關閉涉事濕街市後，約14日的潛伏期後，有無再出現確診個案。

中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌。(資料圖片／盧翊銘攝）

根據武漢市衛健委最新公布當地冠狀病毒肺炎的情況，1月17日經篩查全市的發燒門診及社區服務中心，確診個案急增17宗，累計62宗，當中兩人死亡。

香港中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今日（19日）出席港台節目《城市論壇》時提到，內地當局自上周公布新病毒基因圖譜，相信內地武漢市以外的外圍醫院均已有能力進行新的快速測試，找出確診個案，預計確診宗數將上升。他又指現時3宗海外確診個案，患者均報稱無去過涉事的武漢華南海鮮市場，意味病毒已在市場外出現，亦不意外其他省市或出現新個案。

需視乎有無第二波爆發

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超提到，華南海鮮市場自1月1日起關閉，而最新公布的武漢市確診個案發病日期在1月13日前，仍然屬於病毒一般約14日潛伏期範圍內，按現有的流行病學數據不足以分析為第二波爆發，需再觀察下周的數據。

他又指與沙士比較，今次發公布的個案似乎較多病情輕微的病人，緊密接觸者患病的比率亦似乎較低，不過由首宗個案於去年12月8日發病，至現時僅個多月已在全球錄得65宗確診個案，他形容速度是相當快，較一般由動物傳人的冠狀病毒快，源於兩個可能性，一是病毒的動物源頭有某種因累較容易傳人，另一可能就是有人傳人。

許樹昌補充指，現時數據看來，病毒人傳人能力似乎不高，暫時只得一宗個案或由先發病的丈夫傳染給太太，未接獲醫護人員受感染的個案，不過他承認疫情仍發展中，未能下結論。

公院醫生質疑疫情公布不完整 港府應盡快加強防疫

杏林覺醒發言人、公立醫院醫生黃任匡質疑，「咁大個中國咁多人，有乜可能得武漢有個案」，其他省市亦從無公布有懷疑個案。基於內地公布的資訊未必完整，他認為港府應盡快擴大防疫工作的力度，包括考慮限制來自武漢的旅客入境，甚或關閉香港與內地接壤的關口，在弄清楚疫情的嚴重程度之前必須做好最安全的防範。

梁子超提到，世界衛生組織就限制旅客來往有嚴格規條，香港不能偏離國際準則，現階段應不會考慮做此措施，但關口需否增加防疫措施，則需視乎實際上國內疫情演變。