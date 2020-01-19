【武漢肺炎】高拔陞：不可輕視病毒傳入可能性　或劃指定診所應對

武漢的新型病毒肺炎疫情未止，至今當地已錄得62宗確診個案，海外如泰國及日本均有確診患者。醫院管理局行政總裁高拔陞今日（19日）撰網誌提醒，由於病毒或有限度人傳人，而中港兩地交通頻繁，不可輕視未來傳入香港的可能性。若香港發現首宗新型冠狀病毒傳入個案，他稱醫管局有需要時，會考慮在各聯網劃出指定診所應對，並同時提升實驗室的化驗能力、及提升醫院的應變級別等。

醫管局行政總裁高拔陞。（資料圖片／李澤彤攝）

上任半年的醫管局行政總裁高拔陞首度撰寫網誌，提到醫管局面臨的各項挑戰，包括近期在武漢出現的新型冠狀病毒肺炎，他提到泰國及日本亦有確診個案，而中港兩地交通頻繁，不可輕視未來傳入本港的可能性，醫管局將嚴陣以待應付今次挑戰。他續指，醫管局因應新疫情，已召開多次中央指揮委員會和傳染病及緊急應變中央委員會會議，落實執行「早通報」、「早隔離」及「早化驗」的策略，阻截有可能傳入和擴散的肺炎個案。

在醫護人員的防疫裝備方面，醫管局將確保前線同事在應對新傳染病時無後顧之憂，若以2009年豬流感的高用量計算，公立醫院現時儲備的保護裝備足夠使用超過三個月。公立醫院亦設有500張負氣壓隔離病床可以隨時接收傳染病人，另外有數百張備用，而化驗室的支援服務亦已經加強，務求24小時內得出快速測試結果，以盡快確定病人是否受感染。

需要時或減非緊急醫院服務 若港有確診個案 考慮劃指定診所

本港正值流感高峰期，高拔陞稱理解同事在這段時間的工作量會大增，有需要時會探討減少公院非緊急手術的可行性，亦會盡量將病情穩定和合適的病人轉往療養病房或私家醫院。

若香港發現首宗新型冠狀病毒傳入個案，醫管局一方面會按擬定好的緊急應變計劃，作出應對。在有需要時，亦會考慮在各聯網劃出指定診所，並同時提升實驗室的化驗能力、及提升醫院的應變級別等等。

高拔陞亦提到過去半年面對眾多挑戰，包括曾遭黑客攻擊資訊系統控制中心，社會事件的傷亡增加公院負苛，社會上的分化對立更對醫療服務帶來衝擊，他形容這些挑戰在各同事謹守專業之下均能處理好，亦令醫管局更有信心，面對將至的每個挑戰。