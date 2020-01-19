調查指逾三成市民曾因吸入催淚彈感不適　逾七成市民要求公開成分

修例風波引致多場示威衝突，據警方提供數字，警方自去年6月9日行動以來，至今共發射逾1.6萬枚催淚彈。公民黨的一項調查顯示，33%的受訪者表示，自己或其家人曾因為吸入催淚彈，而構成身體不同程度的不適；亦有56%的人認為警方使用催淚彈的方法及數量不合理。 政府至今仍拒絕公開催淚彈的化學成分。調查亦顯示，有77%受訪者認為政府應該公開催淚彈成分。

公民黨一項調查顯示，33%的受訪者表示，他或他的家人曾因為吸入催淚彈，而構成身體不同程度的不適。（公民黨提供）

公民黨在去年12月19日至今年1月8日期間，以隨機抽樣方式，電話訪問了2,971名市民，了解他們對於警方使用催淚彈的手法、對政府處理催淚彈殘餘物的意見。

33%受訪者或其家人曾吸入催淚彈而構成不適

調查顯示，有33%受訪者或他的家人曾因吸入催淚彈，而構成身體有不同程度的不適，亦有66%受訪者對催淚彈化學物殘留在社區表示擔心。另外，亦有56%受訪者認為警方使用的催淚彈方法及數量不合理。

公民黨立法會議員郭家麒表示，調查結果說明，有很多普通市民都受到影響，而絕對不只是政府口中的激進示威者或暴徒。郭亦指，過去曾出現催淚彈射入民居、安老院、學校等地方，做法完全不能接受。他亦曾接獲有長期呼吸道疾病病童的家長反映，子女剛出院返家，就遇到警方放催淚彈，氣體味道攻入家中，令家長擔十分擔憂及無助。

清潔服務業職工會總幹事杜振豪（左）表示，要求政府向清潔工提供培訓及足夠裝備，包括眼罩、N95口罩、橡膠手套、頭套等等。（公民黨提供）

77%市民認為應公開催淚彈成分

政府至今仍未公開催淚彈的化學成分，調查結果顯示，有77%市民認為政府應公開催淚彈成份。郭家麒批評，警方拒絕公開催淚彈成分，令市民長期吸入對身體的影響為何仍然不得而知，學校、安老院等機構，亦只能用自己的方法去清潔，做法不理想。

外判清潔工培訓、裝備不足

另外，警方施放催淚彈後，往往需要外判清潔工清理化學殘餘物。調查顯示，有88%受訪者認同政府有責任給予工人足夠的保護裝備及培訓。清潔服務業職工會總幹事杜振豪表示，清潔工工作時僅獲提供普通外科口罩及膠手套，保護裝備明顯不足。工會要求政府向清潔工提供培訓及足夠裝備，包括眼罩、N95口罩、橡膠手套、頭套等等。