【預算案】民主黨倡全民派一萬元　促設基金清理催淚彈殘餘物

《財政預算案》下月公布，民主黨以「正視反修例運動民意、立即重組警隊 兌現政治問責」為主題，向財政司司長陳茂波提出至少25項建議，其中建議全民派錢一萬元、重組警隊及縮減警隊編制，又建議設立五億元「催淚彈殘餘物檢測及清理基金」，讓小學、中學、大學、幼稚園、公共醫療機構等申請，確保市民健康。

民主黨倡全民派一萬元。(余俊亮攝)

倡設五億元「催淚彈殘餘物檢測及清理基金」

民主黨主席胡志偉表示，《預算案》必需正視反修例運動和香港市民的五大訴求，除了紓困措施外，該黨建議檢討主要官員及行會的角色、重組警隊及縮減警隊編制、即時為受到催淚彈頻繁攻擊的區域作全面環境評估等。黃碧雲建議，設立五億元「催淚彈殘餘物檢測及清理基金」，讓小學、中學、大學、幼稚園、公共醫療機構等申請，確保市民健康。民主黨又建議全港市民派一萬元。

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建議釋出400公頃軍事用地建屋

胡志偉提到，政府應向每個區議會提供發展地區經濟專用撥款一億元，發展地區經濟，研究下放權予區議會，減少官僚限制，於各區開設定期創業及地區市集等，藉此釋放社區經濟潛力及鼓勵創業。

尹兆堅就房屋政策提建議，包括要求中央政府釋出400公頃軍事用地興建房屋及公共設施，又要求持續增加過渡性供應，並建議預留1,500億元成立「收回土地基金」，引用收回土地條例，向持有農地的發展商，大規模收回新界棕地及發展商1000公頃農地儲備。