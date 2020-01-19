【1.19．集會】警方360度圍「天下制裁」集會　水炮車金鐘道戒備

民間集會團體原定於今日（19日）發起「天下制裁大遊行」不獲批，只獲准在中環遮打花園及遮打道行人專用區舉行集會，集會下午3時開始。 警方一早作出部署，由中環地面及地下的港鐵站，以至金鐘及灣仔都有大批防暴警察戒備，截查多名參加集會的黑衣人，水炮車更罕有地一早在高等法院外金鐘道停泊，這個部署可謂全面包圍集會現場。

一輛水炮車及一輛銳武裝甲車停泊在金鐘道戒備。（盧翊銘攝）

下午2時半許，一輛水炮車及一輛銳武裝甲車停泊在金鐘道戒備。警方亦在集會現場外圍多處布防，警察總部、中國銀行總行、滙豐銀行總行、中環環球大廈附近都有防暴警持槍戒備。警方同時佔據高位戒備，警察總部對出天橋、金鐘高等法院外天橋均有多名防暴警員駐守。

下午近1時起，已有約20名蒙面防暴警員持圓盾在中環站內巡視，而在中環站K出口附近，亦有多名防暴警員戒備。期間警員截查多名黑衣人，搜查他們的背包。

至於在遮打花園，下午1時許，有一名青年被多名防暴警員截查，引起在場人士不滿，該青年被搜出防毒面罩、手套、頭盔、望遠鏡等，警方查問約20分鐘後，該青年獲放行。

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而時至約3時，仍有大批參與集會市民經中環站進入遮打花園。舉辦集會的民間集會團隊發言人劉頴匡表示，遮打花園現場已「接近爆滿」，預料場地最多可容3萬人。