【1.19總覽】集會變衝突　示威者襲警烽煙再起　數十人被捕

「民間集會團隊」原定今日（19日）舉辦「天下制裁」遊行，由中環遊行至銅鑼灣，惟遭警方反對，上訴亦被駁回，惟警方就遮打花園集會發出不反對通知書。集會下午3時開始，惟只一小時後，外圍即發生警民衝突，黑衣人堵路縱火，破壞中資商廈，警方要求集會申請人即時解散集會，指示參加者經金鐘站離開。 數十名示威者不滿到來宣佈「腰斬」集會的警民關係組警員，向他們圍毆施襲，二男一女警員血流披面，三人逃至長江中心外暫避，但仍有黑衣人拿起磚頭企圖施襲。一批防暴警趕至救援，發射催淚彈驅散，是自元旦日遊行衝突後，警方相隔17日再次發射催淚彈。警方及政府強烈譴責「暴徒」襲擊身上無裝備的警民關係組警員，斥令人髮指。 日間的衝突至少30人被捕，部分是穿黑衣少年少女；至少8人因被指藏有攻擊性武器被捕。7人受傷送往瑪麗醫院治療。警方表示，今日集會最高峰時，有11,680人出席，而主辦方稱集會有15萬人出席。集會發言人劉頴匡晚上7時許見記者後，警員到場將他拘捕。 晚飯過後，再有示威者「循例」到旺角堵路，防暴警清場，至少再有5人被捕；一名中年男子疑與黑衣人口角，推撞時受傷，需要送院。在驅散期間，多名記者被警員射中胡椒噴劑。

1月20日

【00:07】再有示威者在豉油街及西洋菜街街口設置路障，警員隨後進行清理。

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【23:30】大批警員突然到西洋菜南街、豉油街交界，手持胡椒噴霧，表示會採取驅散行動。現場有市民正接受截查。

【23:17】警方召來垃圾車，將留在彌敦道上的路障雜物清走。

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【23:05】在洗衣街金雞廣場對出，有示威者堵路，警員到場驅散，並在場戒備。

【23:00】在稍早時，彌敦道信和中心外，防暴警察截查戴口罩人士，一名遇截男子一度與防暴警口角爭執，另外一輛Deliveroo外賣單車亦被截查，其後全部人獲放行。

【22:55】西洋菜南街豉油街交界，同樣有警員及警車駐守戒備。

【22:53】一名男子被警員制服按在地上，他表現狀甚痛苦。

【22:45】在場警員多次向記者後方圍觀人士要求離開，期間突然施放胡椒噴霧，多名記者「中椒」，不停咳嗽。

【22:39】在場戒備的防暴警突然推進，並於一家小食店前，制服一名男子。據現場觀察，至少兩人被按在地上制服。警員在場舉藍旗，呼籲在場人士離開現場。

【22:31】警彌敦道上作出廣播，指倘若記者留在彌敦道上，會當作非法集結並拘捕。

【22:26】警方命令行人路上聚集的人離開，一度舉起藍旗，指在場人士涉非法集結，期間曾向記者方向噴胡椒噴霧，然後再向後撤。一名記者疑眼部「中椒」不適，有義務急救員正為他治療。

【22:10】有零星圍觀市民，仍留在西洋菜南街大叫口號。警方其後將防線退後，直至彌敦道交界。現場交通已恢復正常。

【22:06】據知登打士街早前曾有一名中年男子與黑衣人發生爭執，警方接報後到現場，其後有人堵路，大批防暴警察到場戒備。現場至少一人被帶走，中年男子受傷送院。

【21:53】現場仍有大批人聚集圍觀，警方防線推到西洋菜南街，多次呼籲市民不要停留聚集，有警員一度舉起胡椒噴霧。

【21:48】醫管局發言人稱，截至晚上8時半，公立醫院共接收7名公眾活動受傷的傷者，六男一女傷者年齡介乎17至60歲，全部人被送到瑪麗醫院，現時情況穩定。

【21:45】有圍觀市民指罵警員，警方在場舉起藍旗，警告在場人士或正參與非法集結。

【21:38】在旺角，彌敦道登打士街曾有人以垃圾桶堵路，警方派員到場戒備，現場交通受阻。

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【21:30】港島總區總部(行動)高級警司吳樂俊指，今日集會本來是和平有序進行，但被「暴徒」騎劫並破壞。吳樂俊指，於集會現場附近加強警方巡邏、截查，是為了令集會更和平舉行，而在集會前截查時發現有8人攜帶鎚仔等攻擊性器，正印證有這個需要。

吳樂俊表示，有警員今日於集會主辦人面前被包圍，之後更被用棍同磚毆打，在他們離開時更被追打。他強調，警民關係組一直與主辦單位有緊密溝通及聯繫，尤其是其中一名主辦者「劉先生」，但對方竟然稱無印象，並指是警民關係組成員挑起集會人士情緒，對此說法感到憤怒，並強調對襲擊事件感到憤怒，於是用最低武力催淚煙制止，又稱至今已有一段時間未有使用催煙彈。

吳指出，派出警民關係組同事到集會現場溝通，是恆之有效的方法，惟最終需驅散「暴徒」，才要逼於無奈使用催淚煙。他又指，看不見警員刻意將催淚煙放入遮打花園，暫時未知今日發射了多少枚催淚彈，又說事件至少有4名警員受傷，有人頭破血流或手腳受傷，至少一名警員需入院。他又指，現正就事件進行調查，若有足夠證據，將會向劉頴匡作出檢控。

對於今日有警員再將《立場新聞》記者的身份證放在鏡頭前，吳稱現時未有資料作評論。

【21:20】警方晚上9時半會於警察總部會見傳媒。

【20:01】警方表示，今日集會最高峰時，有11680人出席。而劉頴匡稍早前見記者，稱集會有15萬人出席。

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【1.19】黃之鋒指劉頴匡被捕或遭即時還押：佢有官司在身

【19:30】民間集會團隊另一名發言人林先生指，對警方的指控感到費解。他表示，當時警員以兩個罪名將他拘捕，包括「煽動群眾情緒」，以及違反不反對通知書中「不能逼爆遮打花園」的條款。他說，對此表示費解，又認為警方「完全唔合理」。他說，要求警員出展委任證是公民權利，又稱當時遮打道尚未逼爆。

【19:26】劉頴匡向記者交代後，突然有十多名防暴警察和便衣出現截停他，其後將他拘捕並帶上一架白色私家車離開。而涉及罪名是涉嫌煽動群眾情緒，以及違反不反對通知書的限制，包括於集會上促使出席者「逼爆中環」。

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【19:01】民間集會團隊發言人劉頴匡於灣仔見記者，他指今日遮打花園及遮打道塞滿人，密度比平時更高，估算至少有15萬人出席集會，他說，若今日警方無清場，出席人數隨時更多。

劉頴匡說，當時突然有便衣警員入場要求終止集會，但該名警員無展示委任證。劉說，當時他曾表明，若警員願意展出委任證，他們會合作。不過，當有人聚集、幾經擾攘後，他才願意快速展示委任，惟當時情況已難以控制。

他說，今日發生的事情，源於遊行被警方反對。他強調，若遊行獲批不反對通知書、市民可流動，場地便不會出現混亂及擠逼，認為警方需為事件負上責任。

劉穎匡又說，當時現場吵雜，故才將咪高峰交給警員宣佈暫停集會。他批評，警方只派數名警員到場，而他們初時更拒絕出委證，激發在場人士情緒，認為警方無法有效保障警員安全，最終發射催淚彈。他強調，即使他能辨認該名警員的容貌，該名警員亦有責任出示委任證，以確認他的身份及職級是否有權利終止集會。

【18:42】部份防暴警察改到馮氏大廈外，等待警車到達後登車撤退。環球大廈外有數輛消防車抵達。

【18:35】有人由高處，向防暴警聚集的地方淋液體。

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【18:28】在畢打街，被捕人士陸續被送上警車。記者目測至少九男三女被帶走。

【1827】半山區議員吳兆康獲放行，被警告倘超越封鎖線，會以行為不檢罪名拘捕。吳質疑無理搜查議員，又批評警無出示委任證，雙方口角。他指，警員驅散記者後，粗暴對待被圍困人士，包括被盾牌推撞及大量粗口辱罵。

【18:07】中環畢打街及干諾道中交界外，警方圍堵數十人，需搜身及登記個人資料始獲放行，不少是義務急救員，亦有普通市民。現時正進行搜身及登記資料。記者亦需展示記者證及搜袋。

防暴警察分流搜身，每次向兩個市民搜袋，其餘市民則在防暴警察看守下等待。較早前在同一位置的記者，亦需向防暴警察展示記者證，始獲放行。防暴警察拉起封鎖線，將記者分隔在對面馬路。

【18:05】警方再次在中環開咪呼籲在場人士離開，否則再進行驅散及拘捕行動。

【17:59】大批防暴警察現時已圍封畢打街轉入遮打道方向。

【17:56】大批防暴警察登上通往IFC的行人天橋，要求市民離開。有被制服人士懷疑不適，附近義務急救員一度想上前查看，遭警員拒絕。

【17:54】警察公共關係科再度發稿，稱中環遮打花園集會因暴力行而須中止，警方正在附近一帶進行驅散行動，警告「暴徒」立即停止違法破壞行為，又呼籲聚集人群盡快從港鐵中環或金鐘站離開，否則會採取拘捕行動，又提醒現場集結者有機會干犯非法集結等罪行。

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【17:51】約十名防暴警察，在中環站內截查一名黑衫男子。

【17:48】在銅鑼灣鵝頸橋，有3名年輕市民因嗌口號被警方截查，原本在開檔的打小人婆婆即時張地離開。有警員亦在時代廣場外截查市民。

【17:45】康文署宣布，由於附近出現特殊情況，中西區的香港大會堂現正關閉；同區的香港公園體育館和香港壁球中心則將於下午六時關閉。

【17:42】中環遮打道及德輔道中一帶，大批防暴警察推前，追截在場黑衣人，多人被制服在地上。有防暴警察追截至畢打街，有被制服人士口部流血。

【17:40】銅鑼灣鵝頸橋大批防暴警員駐守，現時氣氛平靜。

【17:32】中環站內有大批防暴警察不斷巡邏。

【17:27】警員在終審法院附近，出示藍旗警告在場人士涉非法集結。

【17:25】灣仔修頓球場近柯布連道有人堵路，現時東西行線關閉。

【17:24】防暴警察於皇后像廣場四方拉起封鎖線，鄰近的港鐵k出口外，立法會議員許智峯與防暴警察理論，有女警開咪稱「集會期間，有人扔磚、有人扔漆彈，破壞社會安寧」，要求許立即離開。

【17:13】中環港鐵站外、近皇后像廣場，有防暴警推前，並撞跌記者，有記者跌倒在地上。

【17:05】中環站內不少市民呼籲在場人士乘車離開，現時仍然平靜。

【17:05】金鐘巴士總站內，防暴警員舉起黃旗及藍旗。現場聚集示威者陸續散去。

【17:05】一批市民拒絕乘搭港鐵，擠塞在皇后像廣場附近港鐵出入口，並要求警方開路。防暴警其後增援，要求在場人士立即往港鐵方向離開，否則會進行拘捕，後果自負。

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【17:01】防暴警察在終審法院帶走一名青年，亦拒絕一老伯往皇后像廣場方向離開，數十名速龍成員在遮打花園巡視一圈後離開，一架水炮車及一架一銳武裝甲車在遮打花園外戒備。

【17:00】防暴警在高等法院對出、金鐘巴士總站附近舉起黃旗。

【16:59】水炮車及鋭武裝甲車現於花園道戒備。

【16:55】本來在遮打道佈防的速龍小隊成員撤退，有速龍成員於遮打花園撕去集會文宣海報，市民見狀回罵，速龍作勢舉起胡椒噴霧。

【16:55】港鐵金鐘站B出口外有逾百名示威者聚集，有數十名防暴警員戒備。示威者批評無法離開金鐘，高呼「我有權搭巴士」。

【16:48】警務處警察公共關係科再發稿，要求集會參加者前往中環及金鐘乘坐港鐵離開，又稱因應現場暴力情況，警方正使用最低所需武力，包括施放催淚煙，驅散及拘捕違法者。

【16:45】有警員突然進入終審法院附近戒備，現場有大批記者追訪，大批市民即跑入中環站J1岀口離開，情況非常混亂

【16:40】警務處警察公共關係科發稿，稱因應現場的暴力情況，警方已要求主辦單位中止在中環遮打花園的集會，並呼籲參加者往金鐘方向乘坐公共交通工具離開。

他們又指，警員在中環遮打花園附近一帶進行截查工作期間，在德輔道中被人包圍及投擲水樽等雜物，又有人以鐵欄、雪糕筒設路障及傘陣，堵塞德輔道中及雪廠街一帶，並在馬路上投擲磚頭，又指有人投擲漆彈，並塗污遮打花園附近大廈的外牆。

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【16:39】中環有速龍小隊警員於遮打道制服一名年長男子，警員曾放胡椒噴霧，被拘長者頭破血流。警其在場放催淚彈，亦有速龍向遮打花園發射胡椒球槍，該長者亦「硬食」。

【16:37】水炮車及裝甲車在德輔道中戒備，警員在裝甲車車頂上舉槍。

【16:35】大批速龍小隊成員出動，驅散在場人士。

【16:34】有便衣警員疑似於長江中心外被「私了」毆打，頭破血流。防暴警為他們治療。據現場消息，他們先於遮打花園集會內被發現身份，其後被追打至長江中心外。

【16:33】水炮車現駛至德輔道中附近。

【16:29】有速龍小隊成員在中環驅趕在場示威者，現場一度施放催淚彈。

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【1.19】政府回應集會：極度遺憾有人要求外國制裁本港

【16:24】長江集團中心外、銀行街，有防暴警察與示威者組成的傘陣對峙。

【16:24】警方要求在中環的集會腰斬。

【16:23】中環匯豐附近，有示威者正掘磚。

【16:22】水炮車在高院外戒備，有警員開咪要求在場人士上回行人路，否則使用武力。

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【16:15】防暴警員曾於金鐘道高院外出示黃旗，指現人士或正在犯法，水炮車在場戒備。集會人士已行至金鐘力寶中心外。

【16:13】集會人士正往金鐘方向出發，在中環，有黑衣人破壞雪廠街交通燈，而附近亦有人設置路障。

【16:10】特區政府在集會未完結之際已發聲明回應集會，政府發言人稱明白市民對普選的訴求，而社會必須清楚理解，經普選產生的行政長官不單要向香港特別行政區負責，亦要由中央人民政府任命，需要向中央人民政府負責。

發言人亦就部分集會人士要求外國政府干涉香港事務及實施「制裁」表示極度遺憾，強調外國政府、議會或組織在香港政制發展事宜上毫無角色，不應透過任何評論或措施，試圖影響或介入香港就相關事宜的討論。

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【16:08】在集會現場，劉頴匡表示，由於現場人數眾多，呼籲在場人士向金鐘站離開，讓其他人士進入。

【16:07】有示威者於德輔道中設傘陣，與警員對峙，有人將紙皮、欄杆等雜物設置路障。警員開咪稱他們可能已違法《公安條例》。

【16:04】有示威者在中國建設銀行大廈外噴漆，並寫上「光復香港」、「報仇」及「五大訴求、決一不可」等口號。

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【15:57】警方截查一名男子期間，有人向警員掟水樽，並曾疑似投擲漆彈，再有一批防暴警向前衝，並制服一名男子，該名男子雙手被繫上索帶，防暴警員一度向圍觀者施放胡椒噴霧，並帶走該男子。

【15:55】在中環德輔道中，有防暴警制服了一名黑衣人，將他按在地上，現場圍觀市民與警員口角。警員手持胡椒噴劑及警棍驅趕現場人士。

【15:51】遮打花園外近昃臣道，有示威者正拆除欄杆。

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【15:43】警方於facebook專頁表示，今日下午中環遮打花園有公眾活動，為公眾安全起見，在中環附近一帶進行截查，並在4名男子身上，搜獲鎚仔、士巴拿、伸縮棍、噴漆、手套等物品，他們涉嫌藏有攻擊性武器、或藏有工具可作非法用途被捕。

警方指，會繼續在中環遮打花園一帶加強巡邏及截查工作，確保公眾活動能夠順利及安全地進行。另外，警方呼籲公眾活動的參與者留意自身安全，密切留意警方發佈的消息。

而警察公共關係科督察鄒昊亨曾在警方Facebook直播，呼籲市民參加集會時必須要注意自身安全，又稱警方已在中環及金鐘一帶加強巡邏，並拘捕了至少4人，當中有人持有士巴拿、伸縮棍等，擔心「有心人」會使用武器製做混亂，又重申今次不反對通知書又批准集會，呼籲市民不要遊行。

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【15:42】遮打道已聚滿人群，人潮接近畢打街。

【15:21】主辦方表示，收到康文署及警方要求，參加者應避免逗留在上層簷蓬上。

【15:15】集會邀請一名意大利歌唱家獻唱。

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【15:05】在中環站內，另一接近遮打花園的K出口，原本戒備的防暴警察已撤退，現時主要由港鐵職員維持秩序。

【15:03】集會正式開始，劉頴匡表示，要譴責警方反對今日的遊行，故今日就以參與人數「反對你嘅反對」，他強調今日要「塞爆」中環，「塞爆中環，正式啟動」。劉頴匡又指，今日活動的主題是「立即民主政改，否則全面制裁」，他希望由2020年起的集會，大家不再是僅參加遊行或集會，而是要反抗。同時他呼籲現在收看直播人士應該馬上岀來參與集會。

【14:57】中環集會場地附近的商場歷山大廈，保安員用膠紙貼封自動門空隙。

【14:50】大批參與集會的市民陸續循中環站J出口進入遮打花園，廿多名防暴警察在場戒備。

【14:45】舉辦集會的民間集會團隊發言人劉頴匡表示，遮打花園現場已「接近爆滿」，預料場地最多可容3萬人。對於警方在集會前截查記者及參與者，他對事件強烈譴責，批評警方打壓集會自由及採訪自由。他又指，警方早前反對今日遊行，最終令今日集會場地爆滿、人流無法散去，強調一切混亂都是由警方做成。

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【14:25】在金鐘道，一輛水炮車及一輛銳武裝甲車停泊戒備。據《立場新聞》道，有警員在高等法院對開金鐘道，要求記《立場》記者拿出身份證，又要求他鏡頭移開或放底，否則會使用適當武力，後來警員疑似搶走他的手機，記者多次出言制止。就畫面所見，他的鏡頭一度被手掩蓋，鏡頭前情況混亂，後來直播被中斷。

《香港01》記者其後到場，得悉《立場》記者已獲放行。

【14:18】港鐵中環站內，數名長者苦口婆心要求防暴警察不要蒙面，又勸說「點解要打細路」，有長者一度激動啜泣。

【14:16】J出口方向，再有黑衫男子被警員截查。

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【14:00】在集會開始前一小時，已有逾百名市民提早到遮打花園現場，有市民自製宣傳單、貼紙、襟章等派發，亦有人發起「和你寫」，讓市民為在囚示威者寫新年賀卡，有長者指「盡量寫鼓勵說話」，又指今日集會合法，警察沒有理由干擾，亦對大批防暴警高調巡邏感無耐。有團體亦在現場售賣美國旗胸針，稱賺取組織營運經費，同時「感謝」美國通過《香港人權與民主法案》。

【14:02】在中環站內，再有穿黑衫、戴口罩男子遭截查，檢查其隨身物品，其後獲放行。男子遭搜查期間，有市民圍觀，有防暴警察與市民口角，稱如遇有「有破壞要捉住」、「唔好再話黑唔黑警」。

【14:00】遮打花園已有約300人聚集，部分人手持美國、英國等國旗。

【13:57】在中環站，再多一名年輕男子遭搜身截查，另剛才兩女子被警員登記資料後已放行。

【13:55】在中環環球大廈天橋下，一名年輕人被截查，背包中搜出面罩及防彈板等物品，他雙手已被綁上索帶。有市民在天橋上圍觀，被警員趕離。

【13:45】港鐵中環站L出口貼出告示，表示該出口已關閉。

數名防暴警察前往該方向，記者見狀亦離遠跟隨觀察。未幾，有防暴警察趨前向記者喝斥「你做咩嘢？」並要求截查記者身份證。該防暴警察稱，警方在該出口「有行動」，又指斥記者「鬼鬼祟祟」、「行吓又停吓」，又稱擔心同事安危。記者向對方解釋正在工作，亦表明無「近距離」貼近防暴警察。

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【13:35】警員於遮打花園對面的滙豐銀行總行外，截查數名戴口罩青年，登記資料後放行。

【13:25】有兩名年輕男子於k出口遭防暴警察截查，抄錄個人資料後獲放行。

【13:20】該名青年期後未有被捕自行離去。

【13:07】有一名青年在遮打花園見防暴警察便逃跑，期間被多名警員追截，十多名防暴進入遮打花園，引起現場人士不滿；青年被搜出防毒面罩、手套、頭盔、望遠鏡等，大批市民不滿，斥責警察無理。

【13:04】十多名蒙面防暴警察於港鐵中環站K出口內戒備。

【12:56】 近20名蒙面防暴警持圓盾在中環站內巡視