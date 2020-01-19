【1.19】警方中環拘捕4名男子　涉藏有鎚仔伸縮棍等攻擊性武器

民間集會團體原定於今日的「天下制裁大遊行」不獲批，只獲准今（19日）在中環遮打花園及遮打道行人專用區舉行集會，集會下午3時開始。下午3時半許，警方在社交網站表示，在中環拘捕四名男子，涉嫌攜帶鎚仔、士巴拿、伸縮棍、噴漆等攻擊性武器被捕。警方表示，擔心有人用這些武器在公眾集會中製造混亂。

由於參與集會的人士眾多，有人坐在上層簷蓬。（鄭子峰攝）

警方在其Facebook專頁中貼文表示，今日下午中環遮打花園有公眾活動，警方為公眾安全起見，在中環附近一帶進行截查，並在4名男子身上，搜獲鎚仔、士巴拿、伸縮棍、噴漆、手套等物品，他們涉嫌藏有攻擊性武器、或藏有工具可作非法用途被捕。警方亦指，會繼續在中環遮打花園一帶加強巡邏及截查工作，確保公眾活動能夠順利及安全地進行。

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另外，警察公共關係科督察鄒昊亨在警方Facebook直播中表示，警方今日在中環金鐘一帶加強巡邏，目的是希望公眾集會在安全和平情況下舉行。在巡邏過程中，拘捕至少四個人，當中有人持有士巴拿、伸縮棍和鎚仔，警方表示，擔心有人用這些武器在公眾集會中製造混亂。

警方重申，今次發出的不反對通知書只批准公眾集會，如果參與遊行，有機會觸犯公安條例的罪行，呼籲市民不要參與。

而在下午4時許，警方於中環截查一名男子期間，有人向警員掟水樽，再有一批防暴警向前衝，並制服一名男子，該名男子雙手被繫上索帶，防暴警員一度向圍觀者施放胡椒噴霧，並帶走該男子。