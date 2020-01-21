【武漢肺炎】內地團查詢跌一成　旅行社為旅客每日量體溫提供口罩

武漢新型冠狀病毒疫情持續，深圳、北京及上海等多個城市亦報稱確診病例，顯示疫情或於內地擴散。 本地旅遊業界現持觀望態度，有旅行社透露，內地旅行新春團整體報團率減少約1成，旅客對出遊武漢、甚或鄰近的湖南省及張家界意欲大減，難以組團；亦有旅行社表明，暫未有計劃取消武漢以外城市的內地旅行團，但會提高防護意識，額外向隨團旅客提供口罩及酒精搓手液等，但亦有業界人士認為，即使團友在途中「中招」，亦較難判斷。 領隊及導遊工會則指，業內同行已對武漢團避之則吉，出入其他內地城市帶團時，則自求多福，包括確認所購旅遊保險有足夠保障，又指如遇團友於旅遊期間懷疑感染，會第一時間向公司匯報。

▼點擊下圖，了解武漢肺炎情況▼

+ 8 + 7 + 6

武漢新型病毒肺炎至今仍未確定感染源頭，惟截至今日（21日）早上8時，內地已累計確診個案數目219宗。單是武漢已佔198宗，死亡人數增至4人，有15名醫護人員確診。北京、深圳、珠海、湛江、惠州及上海等亦陸續出現確診病例，亞洲亦有國家相繼出現確診個案。

星晨旅遊市場部主管李鴻耀表示，武漢肺炎疫情對內地團短期內會有影響，以新春團為例，旅客報團意欲及查詢數字均有減少，整體減少約1成，其中前往武漢，甚或湖南省及張家界的旅行團更難以組團，其他省份旅行團亦受輕微拖累。不過，他又謂，此消彼長下，則帶動亞洲及歐洲旅行團增長，旅客報團情況踴躍，「香港人係好醒嘅，會識得搵其他（旅遊）地方去」。



李又指，距離下一個旅遊旺季復活節尚有數個月，內地旅行團尚需時醞釀組團，暫未可評估相關影響。他指，旅行社現持觀望態度，但他不諱言，旅行社領隊及職員始終非專業醫生，難單憑咳嗽等症狀斷言團友或懷疑「中招」，「如果團友好唔舒服，只能夠帶佢哋求診」。

武漢新型冠狀病毒疫情有擴散趨勢，港府早前已啟動嚴重應變級別。（梁鵬威攝/資料圖片）

金怡假期業務部經理葉明良認為，武漢肺炎疫情會於短期內影響旅客出門意欲，但他相信，對內地旅行團運作影響不大，由於相關行程均不會踏足街市等高危地方，亦已因應疫情狀況，為團友準備口罩、酒精搓手液等保護用品，亦向領隊發出應對指引，包括每日檢測團友體溫等，亦有同事專責留意內地新聞及與內地合作伙伴加強溝通，確保掌握最新資訊。

他透露，新春及復活節等旺季期間，公司內地旅行團有逾數十個以上，現時暫無團友就武漢疫情作出查詢或退團，公司亦暫時未有打算取消其他地區的內地旅行團。

香港旅遊業(外遊)領隊及導遊工會主席湯劍生表示，現時民間掌握的資訊有限，只能確保每次帶團時所購保險有足夠保障，亦會提醒團友出入人多擠擁地方、或自由活動時做好防護措施。

他又指，如團友於外遊期間出現相關病徵，並有意求醫，領隊導遊會協助聯絡安排，倘懷疑確診並需留院觀察，會第一時間向公司匯報及尋求指示，有需要時不排除會安排其他團友前往醫院進行檢測。

武漢疫情繼續蔓延，此圖為當地醫院現場。（路透社）

旅遊業議會主席黃進達表示，暫未收到有業界取消其他內地城市的旅行團消息，亦相信經2003年沙士一役後，業界防護意識提高，旅議會亦會與衛生防護中心保持溝通，現階段會繼續觀察情況。