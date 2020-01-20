【武漢肺炎】專家建議入境旅客作健康申報　徐德義：量體溫較客觀

社會新聞
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由新型冠狀病毒引發的武漢不明肺炎疫情在內地擴散，內地當局今天（20日）凌晨公布，武漢市增加136宗病例，當中有1人死亡，而北京及深圳更首度發現確診個案，令全國病例增至201宗。

香港食物及衞生局副局長徐德義今早（20日）見記者，被問到港府會否提升應變級別，及加強防疫措施，例如在關口要求旅客作健康申報時，他僅指體溫篩查可以獲得客觀數字去得悉旅客有無發燒，而呈報的準確性就難以確定，認為量體溫已是有效方法。

徐德義僅指體溫篩查可以獲得客觀數字去得悉旅客有無發燒，而呈報的準確性就難以確定，認為量體溫已是有效方法。 （資料圖片）

徐德義表示，內地相關確診個案有所增加，提醒了香港市民應嚴陣以待處理疫情，政府的策略是防止第一宗相關個案在香港發生，衞生署早前已更新呈報準則，而醫院管理局亦已增加監測系統。他提醒市民應注重個人衛生，外遊時應盡量少去當地醫療機構，少接觸有呼吸感染徵狀的病人。

另外，他指政府一直有檢視檢疫措施是否足夠，現時在各個口岸會為武漢來港的旅客量體溫。被問到有議員及專家提出應在關口要求旅客作健康申報，徐德義指，衞生署認為在機場、高鐵站做體溫篩查可以獲得客觀數字去得悉旅客有無發燒，「因為呈報唔知係咪準確，用體溫係客觀標準，第一步可以知係咪發燒，跟住我哋就會問佢個接觸史，呢個係有效方法，我哋會密切留意情況。」

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