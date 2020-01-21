【武漢肺炎】何栢良：廣東感染人數或會明顯增加　港府應對落後

內地新型冠狀病毒肺炎個案飆升，不僅出現有人傳人個案，病情更蔓延至北京、上海、珠海、深圳等城市，全國確診逾200宗個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（21日）出席港台節目《千禧年代》時指，新型冠狀病毒或已經適應人傳人。現時正值香港的流感高峰，若武漢肺炎在香港爆發，後果會相當嚴重，他認為港府目前的應對落後於形勢，應該在出事之前做準備。 何栢良亦表示，內地從1月10日起開始春運，數字顯示有武漢預計向全國發送1500萬人次，大部份會南下，預料農曆新年前確診個案會增加很多，廣東省的升幅會較為明顯。

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預測廣東省確診人數或會明顯增加

對於兩日內，內地確診個案急速上升，港大感染及傳染病中心總監何栢良形容，目前的情況是「亮了兩盞紅燈」，第一是確診個案在短時間內噴井式上升，第二是疫情在武漢以外的地區廣泛傳播，且涉及人傳人，估計病毒正在適應或已經適應人傳人的傳播方式。

他表示，現時快速測試的試劑應該已經全國發放，相信會有更多城市的確診個案數字會上升。他引用阿里巴巴大數據分析，指武漢在春運期間將有1500萬人流向全國各地，其中大部份人口會南下，廣東省的確診人數會明顯增加。

酒店及私人地方亦可能爆發疫情

目前武漢來港航班的乘客需要填寫健康申報表，何栢良指這是正確決定，但效果仍視乎支援人手是否足夠，政府舉動應更積極、落實得更快。另外，他指出了醫護人員要採取防疫措施外，酒店和一些私人地方亦可能爆發疫情。

何栢良認為港府目前的應對落後於形勢，應該在出事之前做準備。（資料圖片/盧翊銘攝）

籲宣傳防疫攻勢應該「排山倒海」

何栢良表示，目前本港正值流感高峰，病房、急症室都是人多擠逼，若武漢肺炎同時爆發，後果會非常嚴重。他形容港府目前的應對措施落後於形勢，「有少少措手不及」。

他指港府不應該等到香港出現第一宗病例出現，現在就應該做好準備，強調「病毒不會等你」。他認為應該馬上實施聯網的「發燒診所」作分流，不要讓可能感染新型肺炎的患者在急症室逗留太久。另外，他認為對於防疫措施的宣傳攻勢此刻就應該「排山倒海」去做，包括隔離措施亦應該提前預備。他同時提醒，若疫情在港爆發，用於隔離的「渡假營」的配套是否足夠。

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