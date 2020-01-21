【逃犯條例】 張建宗對穆迪下調香港信貸評級：不公平　感遺憾

武漢新型冠狀病毒感染的肺炎疫情迅速蔓延，全國確診病例過去兩日急增至逾200多宗。署理行政長官張建宗今早(21日)出席行政會議前會見傳媒，稱本港應對新型冠狀病毒疫情採取極之高度戒備，但未有回應市民是否應避免前往武漢。 張建宗又對穆迪下調香港信貸評級，認為是不公平，感到遺憾。

(張浩維攝)

張建宗發言時咳嗽​ 記者關心其健康：是否生病？

【10:15】張建宗於發言期間多次咳嗽，惟未有配戴口罩，有記者問他是否生病，張建宗就指是喝水時嗆到。

對於近日有民政專員於區議會會議時離席，張建宗重申非常強調與區議會的良性互動，早前亦透過簡介會釋出善意及誠意。他又指每一次專員離席均有特殊背景，如警務處處長鄧炳強在中西區會議中受到人生攻擊，或是有小組的職權範圍抵觸到《區議會條例》，在欠缺法律基礎下政府人員無法支援區議會的會議進行，希望往後彼此能互相諒解。

張建宗稱，警務處長出席會議時，花了超過一小時耐心禮貌地回答問題，有問有答，最後議員開始對處長譴責，並有人身攻擊，言語上亦較重，有冒犯性，所以處長離場，這是針對當時情況，處長認為無必要留下，所以自己離開；第二，某些區議會小組成立時，職權範圍與區議會有關條文有牴觸，最簡單區議會條例61條清楚訂職權範圍，如果偏離條例，實際上無法律基礎讓政府人員，特別是區議會同事，如何支援他，甚至出席會議也成疑問。

【10:07】新任中聯辦主任駱惠寧昨日在《人民日報》撰文，指香港今天面對自回歸以來最為嚴峻複雜的局面，如果國家安全體制機制長期缺位，外部勢力就能夠無所顧忌地滲透破壞。

被問到是否代表中聯辦對於《廿三條》立法有所施壓，張建宗回應指認同維護國家安全相當重要，政府有憲制責任進行立法，強調會審時度勢，營造適當立法的社會環境。

認為穆迪下調香港信貸評級是不公平

【10:05】評級機構穆迪將香港的長期信用評級，由「AA2」下調至「AA3」，同時將評級展望由「負面」轉為「穩定」，並指政府無法對社會﹑政治或經濟議題作出回應，部份反映出制度上的能力較預期弱，香港政府的自治情況於「一國兩制」下面臨更多掣肘。

張建宗對評級表示遺憾，認為忽略香港於制度、營商環境等層面上的優勢並不恰當，不應單純以政治角度作評級。他又提到政府堅守「一國兩制」，近日推出10項民生措施，並計劃成立獨立檢討委員會檢視社會問題，均反映政府的管治意志，斥穆迪是針對性地批評香港。

無回應是否呼籲市民暫勿前往武漢

【10:00】從武漢來港的航班，全部乘客由今日起均要填寫健康申報表，被問到為何不擴展至高鐵上的檢測，張建宗重申，高鐵乘客已需進行體溫檢測，又指不希望有大批人流到步後聚於大堂填表，造成空氣不流通並增加感染風險。張建宗強調政府已極高度戒備，作了人傳人的最壞打算應對，不會掉以輕心。

被問到會否呼籲市民不要前往武漢，張建宗未有正面回應，只建議市民若曾到訪武漢而感到不適應盡快求醫。

鼠象徵新希望、新機遇 望香港社會早日回復安寧

【09:45】署理行政長官張建宗表示，特首林鄭月娥率領高層代表團到瑞士達沃斯，出席世界經濟論壇年會，希望藉此機會，展示香港長期以來的優勢，以及向世界報告過去7個多月反修例運動以來，香港目前最新情。林鄭將於大年初一回港。

張建宗又稱，今日是豬年最後一次行政會議，還有四日便過年，指鼠是十二生肖之首，亦代表著新希望、新機遇、新挑戰，並指送豬迎鼠祝願各位市民和平、社會早日回復安寧，回重以往的溫暖及生機。

張建宗表示，在元旦後香港有兩星期平靜，惟不幸星期日有激進分子和暴待挾持和平集會，除了放火、堵路，更加襲擊四名警務人員，他強調政府有決心維護法治，重申止暴制亂仍是香港當務之急要處理的事情。

暫有106宗懷疑感染個案 未有確診個案

另外，武漢肺炎近日開始蔓延的情況，其中北京、上海、深圳等開始出現確診過案。張建宗表示，截至現在香港暫有106宗懷疑感染個案，未有一宗確診，其中有81宗已經出院，餘下的在隔離病房接受治療。他強調，香港會嚴陣以待，將啟動嚴重應變級別阻截嚴重個案，並且加強懷疑個案檢查，當中涵蓋所有曾到湖北省及深圳醫院的人士。

同時張建宗指，香港現有500張公立醫院的隔離病床，仍有約200張可使用，而在防止醫護人員感染方面，他強調已準備足夠的保護裝備，足夠三個月使用，當中有3800萬個醫護口罩、1400萬個N95口罩。他稱若香港發現首宗確診個案，醫管局和衛生處有應變計劃，而政府會公布資料，確保市民在接收消息的透明度，他呼籲不論本地或外遊的市民，要保持個人衞生，若有不適應盡快求醫。

武漢爆發不明肺炎疫情，內地至今已確診至少218宗個案。國家衛健委高級別專家組組長、SARS專家鍾南山接受央視新聞訪問時指出，廣東有兩名患者無去過武漢，但有家人前往武漢後染病，因此病毒「肯定有人傳人」。他又指，有14名醫護人員被感染，通過野生動物傳到人類是「比較大的可能」，呼籲沒有特殊的情況不要去武漢。

距離香港最近的廣東迄今累計14宗確診個案，當中深圳佔9宗。港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，深圳與香港交流頻繁，相信未來有個案傳入香港的機會高，建議特區政府應該審時度勢，認清今次爆發屬重大傳染病事件，盡快在口岸增設健康申報。