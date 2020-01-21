【武漢肺炎】武漢南下來港高鐵疑全停售　至2月中無相關班次

武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，截至今日（21日）早上8時，內地多個省市共錄得219宗個案。記者查看高鐵售票網包括中國鐵路12306網站、港鐵官網，發現由今日起，至到2月19日，沒有武漢來港高鐵班次車票發售，港鐵官網更彈出「沒有相關車次信息」。香港北上武漢的列車，部份日子仍有車票發售。 另外有從深圳北上經武漢的高鐵列車，需在武漢站停留近30分鐘，相信與防疫措施有關。 《香港01》已向港鐵查詢。

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記者今早於12306網站搜尋今日由武漢來港的高鐵班次，雖然網站出示了兩趟列車，分別為G79和G305，但皆不供乘客購票。然而，同一班列車G79，由北京西來港的高鐵班次，則仍然有不同類型座位出售，換言之，班次仍如常營運，卻不停武漢站。

現時不少港人會選擇到深圳北乘搭高鐵前往內地其他地點，內地現時仍有從深圳北開出的高鐵列車會停武漢。有乘客將於周四（23日）從深圳北出發，列車資料顯示將停武漢半小時。

另外，記者亦嘗試到港鐵官網搜尋，由今日起至到2月19日，武漢至香港西九龍站的高鐵列車，只顯示「沒有相關班次信息」。《香港01》已向港鐵作出查詢，尚待回覆。

【武漢肺炎】武漢醫院現場。（路透社）

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