【武漢肺炎】武漢抵港一乘客發燒　袁國勇：武漢是疫區　不應前往

武漢肺炎疫情進一步擴散，截至2020年1月21日下午6時，累計報告新型冠狀病毒感染肺炎確診病例有298宗，其中死亡個案累積至6宗。世界衞生組織認為該病毒可能變成持續人傳人。 曾往內地考察的香港大學醫學院微生物學系講座教授袁國勇，今日（21日）與衞生部門見記者時，被問及本港是否會出現確診個案，他回應稱，「有嘅話係一啲都唔出奇」，因內地春運有很多人來港旅行。至於市民外出時是否應戴上口罩，袁建議，長期病患者及感冒等患者應戴上口罩，又指武漢是一個疫區，已出現爆發，呼籲市民如非必要，不應前往武漢。 衞生防護中心總監黃加慶透露，今日由武漢抵港航班有一人發燒，正等候進一步評估。

衞生防護中心總監黃加慶稱，港府由今天起實施要求武漢來港班機乘客填寫健康申報表。今天由武漢來港的班機有207名乘客，當中無人報稱身體不適，但有一人發燒未能通過體溫測試，署方已對他作進一步評估及轉介。

袁國勇稱，他曾經到武漢參觀疾控中心及醫院，亦到北京衞生部討論情況。按照疫情圖表，新型冠狀病毒起初有散發性病例，絕大部份與華南海鮮批發市場有關，很可能由動物傳到人類；然後進入第二波，接近一半病人圍繞華南海鮮批發市場一帶區域，部份病人在其他區域出現；現時可能進入第三波，家庭成員之間及醫院的傳播開始出現。他表示最擔心出現社區大爆發，會引起類似沙士的情況；趁現在未完全進入第三波，希望有足夠防疫措施預防此情況發生。他又認為，現時疫情未有失控。

目標是大減武漢疫情 不能讓病毒在其他省市落地生根

袁國勇形容武漢已是一個疫區，引述內地專家鍾南山說「不入武漢，不出武漢」是合理建議，他又呼籲香港市民同樣不應前往武漢。

袁國勇又說，「唔覺得大陸有隱瞞任何嘢，同佢哋講咩都得，完全無隱瞞或叫我哋講輕啲情況。」他指，確診個案突然大幅上升的原因是，早前有一段時間需以基因圖譜研發測試劑，同時已收集病人的呼吸道分泌物，現時快速測試可以廣泛應用，所以測試陽性的病人人數上升。

袁國勇指出，如果有大量未去過武漢的市民受感染，代表疫情變得嚴重。 「武漢病例增加到某個程度，先會帶埋病毒去其他地方。」他指，現時的目標是要大大減低武漢的疫情，不能讓病毒在其他省市落地生根。

鍾南山推測新病毒與竹鼠有關 袁國勇指未有確實證據

對於國家衞健委高級別專家組組長、中國工程院院士兼國家呼吸系統疾病臨床研究專家鍾南山推測，懷疑新型冠狀病毒由竹鼠傳染人類，袁國勇說，華南海鮮批發市場已經關閉，「咩都洗乾淨晒」，但知悉市場裡有很多其他野味可能與新型冠狀病毒有關，暫未有證據證明哪一種動物致病。早前袁國勇曾指出，新型病毒基因圖譜顯示，與浙江舟山蝙蝠的病毒基因最接近，而浙江今日出現5宗確診個案。被問該省的感染個案是否與舟山蝙蝠有關，袁國勇說，相信浙江的病人「都係由武漢帶過去」，與蝙蝠無關。

武漢有兩間醫院出現醫護人員受感染

北京大學第一醫院呼吸内科主任王廣發確診感染新型冠狀病毒。袁國勇回應稱，未得悉專家組有多少人受感染。他指出，武漢有兩間醫院出現醫護人員受感染情況，一間是由一名病人傳染14名醫護人員；另一間是由一名病人傳染一名醫護人員。被問及是哪兩間醫院，袁稱「唔好講名！唔好污名化間醫院！」至於武漢醫護人員是否有出現重症或死亡個案，袁國勇說，「據我所知，呢個階段無死亡個案。」

醫管局質素及安全總監鍾健禮說，醫管局截至今日呈報了117宗懷疑個案，當中危殆及死亡的病人只與本身病毒有關，本港至今未有不明肺炎確診個案。他指收到消息稱，武漢有醫護人員受感染，局方已就此召開中央委員會，談及如何保護醫護人員和病人。他又稱，比較擔心不能及早發現病情是由新型冠狀病毒引起，所以決定再進一步加強化驗室監測，涵蓋病發前14天到訪過中國內地的住院肺炎病人，希望盡早隔離及醫治懷疑個案，防止病毒擴散。

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今日是香港首日實施武漢航班抵港乘客需填寫健康申報表，衞生防護中心總監黃加慶透露，下午有一班武漢抵港客機，機上共207位旅客，署方在全部健康申報表中無找到身體不適的個案，但有一個乘客發燒未能通過體溫檢測，署方人員已為其進一步評估及轉介。