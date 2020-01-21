【武漢肺炎】梁卓偉推算本港至初七無個案　廣州、深圳各會有數宗

武漢爆發由新型冠狀病毒引起的不明肺炎，疫情擴散至各個省市，全國已出現219宗感染個案，武漢4人死亡。 香港大學醫學院世衞傳染病流行病學及控制合作中心今早（21日）舉行記者會，發表港大最新流行病學數學模型。世衛傳染病流行病學及控制合作中心創立總監梁卓偉稱，以春運人流推算，直至農曆大年初七，內地將會新增十多宗感染個案，包括在北京、廣州、深圳等地，而最佳推算香港尚不會有感染個案。

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武漢最可能有1343宗感染個案

梁卓偉今早發表港大最新流行病學數學模型，基於4宗分別在泰國、日本和韓國輸出的海外個案，配合武漢和其他地方人流往來推算，截至1月17日，武漢最可能有1,343宗新型冠狀病毒不明肺炎感染個案。

梁卓偉：反修例事件令武漢到港旅客下跌

梁卓偉稱，考慮到武漢離境口岸設有量體溫檢測；香港及部分內地城市入境口岸設有檢測措施；武漢當局已關閉及全線清洗高危市場（包括華南海鮮批發市場）；局方加強各醫院的防疫工作，估計新型冠狀病毒的傳播力能減低60%至90%。

他假設出入境的體溫檢測為50%有效，推算直至大年初七，本港最可能仍未有感染個案。在2019上半年，本港是武漢出境人次排名第二的熱門目的地，但去年下半年發生的反修例事件，本港內地旅客人次下跌，數字已不再準確。

估計北京、重慶、廣州會出現三宗個案

如前設同上，直至大年初七，梁卓偉估計北京、重慶及廣州會新增三宗感染個案；上海及深圳則會各新增兩宗；成都、西安及杭州會新增一宗。

港大微生物學系講座教授袁國勇、國家衛健委高級別專家組組長及SARS專家鍾南山等人呼籲，如非必要勿到武漢。被問及本港市民是否不應前往武漢，梁卓偉表示，根據數學模型，估計經火車或公路來往香港和武漢的風險都低，「其餘嘅嘢自己決定。」但他屢次強調，其中一個估計前設是大家也高度戒備。

梁卓偉續說，無論在武漢或香港，超級散播病毒事宜仍然是未知數，亦未納入估計範圍之內，所以大家必須高度戒備。至於春運後是否爆發更多個案，梁卓偉說：「估算同睇天氣報告一樣，愈估得耐就愈唔準」，估計本港有可能出現一至兩個感染個案，但相信不會有大規模爆發。