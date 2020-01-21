光頭警長轉載帖文稱警員子遭教師標籤　學校調查後指不符事實

有「光頭警長」之稱的葵涌警署警長劉澤基上周五（17日）在微博發帖文，引述網上流傳指，有就讀聖公會德田李兆強小學的警員兒子遭老師標籤身份。校方今日（21日）再發聲明指，經過法團校董會及辦學團體代表開會調查後，認為網上流傳的指控並不符事實，強調校方對所有學生的關懷和指導均一視同仁，從來沒有標籤學生家長的背景，例如職業及政治立場。

聖公會德田李兆強小學今日發聲明指，已與教育局緊密跟進事件。（校網截圖）

該網上帖文聲稱由警員太太撰寫，內文指其兒子就讀聖公會德田李兆強小學，事發於去年10月底，該校有教師在班內標籤出警察子女及支持警察的學生，令兒子在校園受到同學孤立和嘲笑，令情緒受到影響，需要休學並轉校。

校方上周六（18日）發聲明，指就近日有關學校的網上傳言，已立刻啟動危機處理機制。校方今日再發聲明指，法團校董會及辦學團體代表昨日（20日）舉行調查會議，嚴肅跟進有關事件，「面見有關同工、審閱有關事件報告及與有關班別的家長和學生訪談的紀錄後，認為流傳的指控並不符事實。」

校方強調對所有學生的關懷和指導均一視同仁，從來沒有標籤學生家長的背景，例如職業及政治立場。校方指，已與教育局緊密跟進，樂意為有需要的家長繼續提供支援及協助。

有「光頭警長」之稱的葵涌警署警長劉澤基昨晚在微博發帖文，轉載網上一篇講述警員小朋友遭聖公會德田李兆強小學老師標籤做警員子女的事件。（微博截圖）