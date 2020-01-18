光頭警長微博轉載指警員子遭教師標籤　學校啟動危機處理

有「光頭警長」之稱的葵涌警署警長劉澤基昨晚（17日）在微博發帖文，引述網上流傳就讀聖公會德田李兆強小學的警員兒子，遭老師標籤身份的事件。劉澤基更公開警員兒子的私隱，包括姓氏、校名和班級，亦被質疑公開私隱。 學校今（18日）在校網發聲明指，就網上傳聞，校方得悉後已立刻啟動危機處理程序，並嚴謹跟進事件，致力為學童提供一個安全的學習環境。另外，校方近日已緊密聯絡家長，希望提供一切可行的協助。

+ 2

聖公會德田李兆強小學在網上發聲明，校方得悉後已立刻啟動危機處理程序，並嚴謹跟進事件，致力為學童提供一個安全的學習環境。（學校網頁）

流傳警員子女遭教師標籤、同學孤立

該網上帖文聲稱是警員太太撰寫，兒子就讀聖公會德田李兆強小學，事發是去年10月底，她曾向班主任表示，希望校方隱藏兒子父親的職業，惟事後有兩位老師先後在全班標籤出警察子女及支持警察的學生，又稱老師曾無理放大兒子錯誤，作出苛責及處罰。她在文中聲稱，兒子在校園受到同學孤立和嘲笑，曾見精神科醫生、臨床心理學家及社工，診斷學校處境令小朋友嚴重受壓，導致行為及情緒倒退，需要休學並轉校。

她稱，曾向教育局觀塘分區投訴學校，但是形容對方態度惡劣，多次詢問她是否要作出投訴，認為對方無意跟進。她在帖文指，對教育局及教育界感到非常絕望，認為若師德不存，校園難安，對香港未來感到堪憂。《香港01》正向教育局查詢。

「光頭警長」劉澤基在微博轉載網上帖文，包括涉事學生的姓氏、學校名和班級，有人質疑劉澤基變相公開警員子女私隱。

有「光頭警長」之稱的葵涌警署警長劉澤基昨晚在微博發帖文，轉載網上一篇講述警員小朋友遭聖公會德田李兆強小學老師標籤做警員子女的事件。（微博截圖）

學校：已緊密聯絡家 提供一切可行協助

聖公會德田李兆強小學老師今日在校網發聲明，表示就近日社交媒體上有關學校的傳聞，校方得悉後已立刻啟動危機處理程序，並嚴謹跟進事件，致力為學童提供一個安全的學習環境。校方指，近日已緊密聯絡家長，希望提供一切可行的協助，並稱學校一直重視正向教育，將會繼續貫徹關心學生成長的理念，秉承專業，為學生提供優質的教育