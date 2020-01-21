【武漢肺炎】康泰取消周三起至3月底武漢旅行團　200名團友受影響

武漢新型冠狀病毒疫情持續，深圳、北京及上海等多個城市亦通報多宗確診病例。 康泰旅行社今（21日）公布，將會取消明日（22日）至3月31日期間出發的武漢及經武漢的旅行團，當中涉及約10個旅行團，約200名團友受影響，已報名者可申請轉團或扣除手續費後退團等安排。

武漢疫情繼續蔓延，此圖為當地醫院現場。（路透社）

武漢新型冠狀病毒疫情繼續蔓延，陸續有旅行社取消前往武漢的旅行團。康泰表示，已報名者可選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後退團。至於4月1日或之後出發的武漢及經武漢的旅行團，會於稍後再作安排。

康泰續指，由於正值春節外遊高峰期，已叮囑隨團領隊帶備口罩和酒精消毒搓手液，及提醒團友要注意個人衞生，如發現團友出現發燒及上呼吸道感染等症狀，必須戴上口罩及即時通報。

《香港01》記者翻查康泰旅行社官網，證實相關旅行團包括前往當地的4天賞花之旅，已不能選擇出發日期，或作網上訂購。

記者又以顧客身分致電康泰查詢，職員指，將於1月28日、年初四出發的長江三峽6天團已經取消，其餘受影響的旅行團將陸續公布。