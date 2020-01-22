【武漢肺炎】澳門首宗確診　患者為52歲武漢旅客　曾到賭場

澳門確診首宗武漢新型冠狀病毒肺炎個案，患者為52歲女子，是武漢訪澳旅客。入境時無發燒經關閘入境澳門，搭發財巴入境澳門，一直在賭場賭錢，因為咳嗽自行到山頂醫院看病，同行的兩名同為遊客的朋友已接受隔離。當局會公布患者乘坐發財巴的時間，有疑慮的市民可檢查。 澳門衛生局發出指引，所有賭場員工需要戴口罩，並不鼓勵到武漢旅行。澳門要求所有入境旅客填寫健康申報表，農曆新年期間，所有新年活動表演者都會探測體溫。

社會文化司司長歐陽瑜表示，周二（21日）晚確診首宗武漢新肺炎，為一名武漢旅客，經兩輪檢測均屬陽性，她來澳門時沒有發燒，與兩朋友會面入住酒店，除了外出吃飯外，一直留在賭場賭錢，其後開始出現症狀入院，院方已採取檢測及隔離，而她的朋友亦已隔離。

1月22日，社會文化司司長歐陽瑜表示，21日晚確診首宗武漢新肺炎，為一名武漢旅客。（澳門新聞局）

衛生局局長李展潤表示，患者是52歲武漢女子，報稱是商人，在武漢沒有與肺炎病人接觸。患者咳嗽喉嚨痛一星期，19日經高鐵到珠海，23時經關閘入澳門，乘坐發財巴到置地廣場，與兩名朋友匯合入住酒店。20日除了到酒店附近餐廳用餐，大部份時間在賭場，21日步行入山頂醫院急症室求診。澳門隨即高度戒備，在急症室分流，即刻做檢查，冠狀病毒陽性，胸部CT和X光有肺炎迹象，確診新型冠狀病毒肺炎，剛剛開始發燒，並無呼吸困難。

李展潤根據臨床分析，判斷該病人情況不太嚴重是因為只有咳嗽及喉嚨痛，沒有太多分泌物及發燒，屬於一個初期症狀，估計傳播力不高，其後兩個緊密接觸者隔離14日，才能判斷有否被感染。

她的兩名朋友已被隔離。李展潤稱二人亦為遊客，正等待檢測結果，目前要接受14日隔離。李展潤表示，稍後將公佈涉事病人乘坐發財巴的時間，若同一時段乘車的人士擔心，可安排到醫院監察，亦建議其入住酒店進行清洗工作；另亦安排曾接觸的賭檯員工做檢查。歐陽瑜稱，由於有首宗個案發生，不再停留在預警級別，已進入防治機制，有需要會採取適當措施，例如已要求賭場員工戴口罩。

李展潤表示，這是輸入病例，並非本地感染，呼籲有需要的市民才戴口罩。

衛生局局長李展潤表示，確診患者是52歲武漢女商人，在武漢沒有與肺炎病人接觸。（澳門新聞局）

澳門當局已與六大博彩企業聯絡，所有賭場入口已經設置紅外線探熱裝置，並強制要求所有娛樂場工作人員佩戴口罩。

市政署管委會主席戴祖義表示，已進行大型清洗工作，包括街市、小販區；博監局局長陳達夫也表示，已強制所有娛樂場員工強制性戴口罩。社會文化司司長歐陽瑜稱，旅客體溫檢測方面，入賭場賭客一直有做，所有出入口如是。李展潤補充，除了兩名緊密接觸者，賭場餐廳員工被界定為一般緊密接觸者，若擔心可安排做檢查有否感染，但要分流。

李展潤稱，收到國家衞健委指引，新病毒變化大，發病不一定發燒，比沙士症狀較輕，強調體溫監察不是無用，仍可找到部分病人。他呼籲旅客認真填寫健康申報表，但承認在節日期間難以每張詳細查核，靠大家誠實填寫。在口罩方面，歐陽瑜認為市民不必囤積口罩，會每日檢視存貨量，有需要時與內地部門要求提供足夠口罩至澳門。

被問及會否禁止武漢旅客，甚至內地旅客入境，治安警察局局長吳錦華表示，根據防疫法，特區政府會發布是否來自疫區人士不能進入澳門，也暫沒有禁止澳門人去武漢。

澳門確診的武漢旅客，曾入住置地廣場酒店。（酒店官網）

澳門確診首宗武漢肺炎，患者正在山頂醫院接受隔離治療。（資料圖片）

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澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心直屬行政長官運作，社文司司長任副主席，24小時運作，負責全面規劃、協調各公共及私人實體有關預防、控制及治療武漢肺炎相關工作。