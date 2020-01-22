【爆眼少女覆核案】少女K就警取閱其醫療報告案件　正式提出上訴

去年8月一場反修例運動的警民衝突中，一名少女的右眼被擊中受傷，她入院時聲稱遭防暴警發射的布袋彈所傷，惟少女一直未有報警。警方事後透過法庭手令，取得少女的醫療報告。少女不滿警方做法，指警方未向她提供手令內容便取其報告，認為做法無視其私隱，早前要求法庭覆核，但被法庭裁定敗訴。根據司法機構資料，該少女已正式案件提出上訴。

申請人K指警方申請手令不當，申請司法覆核被裁敗訴。(資料圖片)

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申請人獲法庭准許以英文字母K作代號， 答辯人為警務處處長。

指警方未出示手令內容

K是於去年8月11日，於九龍區的警民衝突中，在尖沙咀警署附近受傷，她被送往伊利莎伯醫院治理時，她聲稱是遭警方所發的布袋彈擊中。K在事件中其右眼視力亦受影響，事件亦引起廣泛關注，惟她之後一直未有報警，警方在未有向K出示手令內容的情況下，從裁判官手中申請法庭手令，並向院方索取得K醫療報告。

警方指要求並不實際

K認為該手令並無迫切性，而警方亦未有按其要求，提供手令的內容，讓她可在簽發的裁判官席前陳述及質疑該手令的必要性，認為存在不公。惟警方代表卻回應稱，要警方向受影響人士公開手令內容並不實際，因這會令潛在的疑犯得知他們受查。

官認為K無獨立權力提出要求

處理這案的法官在判詞同意警方說法，認為K沒有獨立的權力要求警方向她出示該手令。法官又指，根據現行機制，申請人是有渠道去就手令提出質疑，例如申請查閱證物等，惟她未有作嘗試。

案件編號：CACC 33/2020