【爆眼少女覆核案】少女認為有權要求供出手令　警：要求並不實際

一名少女於本年8月11日的反修訂警民衝突中右臉傷，並傷及眼部，據悉亦有導致其視力受損，事件亦起廣泛關注，但少女沒有報警。警方後來向法庭申請手令，要公立醫院交出其醫療報告，少女不滿警方做法，要求法庭司法覆核，案件今(4日)在高院審理。代表少女的律師指，受手令影響的人士，應有權要求相關執法機關提供手令，而她亦應可向裁判官作出陳述。警方的代表律師卻反駁稱，要求警方提供手令的內容，做法並不實際。

【少女爆眼】8月11日，市民當日先後於港島、深水埗、尖沙咀、葵涌等區示威。期間，一名女示威者在尖沙咀警署附近眼部受傷，事件導致民憤再度升溫。（資料圖片）

警方承諾暫不用相關報告

申請人早前獲法庭批准毋須公開姓名，只以字母K作代號，答辯人為警務處長，有利害關係一方為伊利沙伯醫院行政總監。申請人早前曾向法庭申請臨時禁令，禁止警方繼續使用相關報告。但由於警方承諾暫封存和不使用相關報告，因此法庭未有就此作出頒令。

認為涉案人應有權向法庭陳述

申請人的律師陳詞時指，若手令涉及的人士要求，執法機關應向對方提供手令的內容。涉案人士從而可以到發出手令的裁判官面前，作出陳述。

法官不禁問到，警方調查洗黑錢等案件時，都會取手令調查涉案人士的銀行戶口，那是否要向涉案人士提供手令。律師回應指，醫療報告涉及個人資料，而銀行紀錄則涉及不止一人，兩者並不相同。

司法人員批准會作獨立考慮

代表政府的資深大律師莫樹聯回應指，執行任何手令會影響涉案人士的權利。惟手令是由司法人員批出，他們並非橡皮圖章，會就每次申請作獨立考慮。

莫又說，若警方調查一名疑犯，要取手令調查其戶口，警方是否需向疑犯供手令的副本，直言此說法並不現實。此外，若警方若要進行搜屋行動，亦要先取手令，並在進入單位前會出示才能進入。莫指，取手令這做法有多個目的，包括令警方的工作更易，並非滿足涉案人士向法庭提出訴訟的權利。

案件編號：HCAL2643/2019