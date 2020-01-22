【武漢肺炎】港鐵：一內地乘客高鐵抵港時發燒　據悉曾到武漢

據了解，一名乘客昨晚（21日）經高鐵抵港時發燒，需接受進一步檢測。 港鐵回覆時證實，昨晚時30分接獲西九龍站衛生署港口衛生處通報，一名內地男乘客於晚上約七時五十四分，由深圳北站乘坐由內地營運的 G5607 班次高速鐵路列車，到達香港西九龍站，港口衛生處發現他有發燒的徵狀。據悉，該名乘客向衛生署人員表示曾到武漢，其後被送往醫院作進一步檢測。 消息指，該乘客被送往伊利沙伯醫院。

一名搭乘高鐵返港的乘客，抵港後因發燒送至公立醫院。（資料圖片）

港鐵透露，於昨晚9時30分接獲香港西九龍站衛生署港口衛生處通知，指一名內地男乘客於晚上約七時五十四分，由深圳北站乘坐由內地營運的 G5607 班次高速鐵路列車到達香港西九龍站。在經過香港西九龍站港口衛生處時，被發現有發燒的徵狀。

據悉，該名乘客向衛生署人員表示曾到武漢，其後被送往醫院作進一步檢測。港鐵會就有關個案與衛生防護中心保持聯繫。

列車未消毒已離開西九龍站

港鐵又指，已即時安排清潔人員按照衛生防護中心指引，清潔西九龍站，包括以一比四十九濃度的漂白水於車站範圍內、該名乘客曾經到過或逗留的地方清潔消毒。由於該內地營運的的高速鐵路列車在接到港口衛生處通知前，已接載下一班車的乘客離開香港西九龍站，公司即時通知內地有關單位需要為該名乘客坐過的第二卡車廂的座位及附近位置進行清潔和消毒。

港鐵提醒任何旅客如感到不適，應盡早求診。 車站方面亦已提醒職員應注意個人衛生及健康，如有不適應盡早通知上級以及求醫。