【武漢肺炎】澳門患者住新東方置地酒店　當局派員消毒帶走接觸者

澳門今日（22日）公布首宗武漢新型冠狀病毒肺炎患者，該名52歲女患者報稱自1月19日入住新東方置地酒店，大部份時間在酒店賭場逗留，至昨晚（21日）自行到山頂醫院求醫。 澳門當局派人員到新東方置地消毒，並在酒店內找出多名與患者有接觸的人士，將他們帶到山頂醫院接受病毒檢測。據澳廣視新聞報道，接觸者包括4名駐賭場的司警人員。

澳門首宗確診新型肺炎的患者是武漢人，1月19號經珠海抵澳門後入住新東方置地酒店，翌日曾到酒店附近餐廳用膳，其餘大部份時間在酒店賭場逗留，她至昨晚（21日）因咳嗽及喉嚨痛自行到山頂醫院求醫，接受檢測時證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，患者現時有發燒。

澳門消防局今日派員到新東方置地的樓層及酒店房間消毒，並在酒店內找出多名與患者有接觸的人士，將他們帶上救護者，送往山頂醫院接受病毒檢測。據澳廣視新聞報道，接觸者包括4名駐賭場的司警人員。

澳門的39個賭場亦已設體溫檢測，如果有人賭場門口被測出體溫過高，會先到醫療室做檢查，有需要再聯絡衛生局。當局稱會了解發燒人士的旅遊史，若果與新型肺炎關連跡象高，或安排病人做進一步測試。

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