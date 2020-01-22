【武漢肺炎】港首宗新冠狀病毒確診　即睇防疫三招學戴口罩防感染

引致武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情擴大，本港今日（22日）首現確診個案，患者經高鐵從武漢來港，現已送到瑪嘉烈醫院的傳染病中心隔離。 經歷2003年沙士襲港後，本港市民對今次疫情嚴陣以待。武漢肺炎屬新型冠狀病毒，根據世界衞生組織的資料，病毒或有持續人傳人的情況。由於現今未有預防病毒的疫苗，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良建議多項防疫措施，包括戴上口罩、如廁時注意衞生，及應勤洗手。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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根據衞生防護中心網頁，武漢肺炎其個案病徵主要為發燒、乏力、乾咳及呼吸困難。而年紀較大或有慢性疾病患者，有較大機會出現嚴重情況。現時病毒未有治療方法，亦無防病毒的疫苗。

口罩應用完即棄

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良早前曾稱，新型冠狀病毒透過飛沫傳染，為預防染病市民應提升個人衛生習慣。他提醒市民應於人多擠迫的地方戴上外科口罩，而口罩亦應用完即棄。

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蓋上廁板沖廁 自備紙巾​

此外，他提到沙士及中東呼吸綜合症均屬於冠狀病毒，而當時病人的尿液或糞便亦帶有大量可人傳人的病毒，因此市民於使用公廁時應先消毒廁板，並蓋上廁板沖廁，於如廁後徹底清潔雙手。他又提醒，市民到公廁如廁時應自備紙巾，同時切勿向尿兜吐痰。

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搓手最少20秒

何柏良亦提醒，市民平常應經常清潔雙手，並隨身帶備酒精搓手液。根據衞生防護中心的片段，洗手時應先以清水沖洗雙手，再塗上肥皂液。搓手時要揉擦雙手各部分最少20秒，再用水沖走泡沫，最後需要用抹手紙包裹水龍頭關水喉。

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衞生防護中心的網頁亦載有個人防疫措施的建議，包括應妥善保養排水渠管及每星期一次將約半公升的清水注入排水口，以確保環境衛生。此外，外遊時應避免到訪醫院、避免接觸動物、禽鳥或其糞便、避免到濕貨街市、活家禽市場或農場等。網站又提到，若曾到訪出現新型冠狀病毒感染社區傳播的地方，應戴上外科口罩，並繼續佩戴直至回港後14天。

衞生防護中心建議。（衞生防護中心網站）