【武漢肺炎】香港首宗確診患者轉送瑪嘉烈醫院　醫護穿全套防護衣

引致武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續擴大，消息指本港今日(22日)下午錄得首宗武漢新型冠狀病毒確診個案。該名患者先於伊利沙伯醫院隔離治療及接受第二次覆檢，其後由多名穿上防護衣物的醫護人員送上救護車，轉送到瑪嘉烈醫院的傳染病中心。 記者於下午到瑪嘉烈醫院視察，傳染病中心門外如常貼出告示，要求進入者需向保安登記，或出示職員證。而在急症室內的分流站，則有醫護人員穿上藍色的全套防護衣。

瑪嘉烈醫院急症室內，約有20名人正等候求診。（侯彩琳攝）

消息指，香港出現首宗武漢肺炎確診個案，患者從武漢乘高鐵抵港。他於下午6時多在伊利沙伯醫院上救護車，轉送到瑪嘉烈醫院的傳染病中心。他戴上口罩及穿上保護衣物，由多個同樣穿上全套保護衣物的醫護人員以擔架送上救護車，過種都是清醒狀態。車輛於下午約6時40分送抵瑪嘉烈醫院，患者及醫護人員未有下車，到達後直接駛入傳染病中心，並將停車場的大閘關上。

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記者今日(22日)下午到瑪嘉烈醫院視察，瑪嘉烈醫院傳染病中心門外如常貼出告示，要求進入者需向保安登記，或出示職員證，而保安人手亦未見加強。

而在急症室內，約有20名人正等候求診。而在急症室內的分流站，則有醫護人員穿上藍色的全套防護衣。在急症室門外，則有貼出告示，指時值流感季節，訪客進入病人護理區時必須戴上口罩。