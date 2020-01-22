海洋公園採購科技服務　欲投標公司涉合謀定價　競委會入稟興訴

海洋公園於三年前就採購訊科技服務進行招標，但有投標公司涉及對手合謀定價。投標公司的董事兼股東在投標前，涉和對手公司的職員透過WhatsApp聯絡，提及報價。而投標公司之後降低了報價，最終亦中標。競爭事務委員會今(22日)入稟競爭事務審裁處，要求頒令該投標公司和董事是違反《競爭條例》的「第一行為守則」。

答辯人為Quantr Limited和Quantr Limited的另一董事和股東張民傑。

入稟狀指，海洋公園於2017 年初，需採購 Nintex 訊科技服務。而Nintex之後把多間分銷商的聯絡方法交予海洋公園，當中包括Quantr和另一間公司。而海洋公園於同年6月，邀請多間分銷商提供報價。

入稟狀指，Nintex的職員、張民傑和另一分銷商的職員之後透過WhatsApp聯絡，提及報價意向，嘗試協調哪間公司中標。如張曾向另一分銷商的職員表示：「你想中標？」而該職員則提及，張的報價較他們公司高。Quantr之後和該公司之後都有向海洋公園提供報價，Quantr最終中標。

入稟狀指，張和該分銷商職員的對話，屬合謀定價，違反了《競爭條例》。而Quantr在WhatsApp對話後，降低了報價。

競委會要求法庭頒令，兩名答辯人違反《競爭條例》的「第一行為守則」，以及支付競委會的調查費用。

案件編號：CTEA1/2020