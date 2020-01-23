【武漢肺炎】本港第二宗確診個案無發燒病徵　許樹昌：情況較罕見

本港出現兩宗高度懷疑新型冠狀病毒感染個案，第二宗個案是一名曾到武漢的56歲退休漢，19日返港後一直未有發燒，兩日後覆診肺片有花，才符合呈報準則。中文大學呼吸科講座教授許樹昌今早接受香港電台《千禧年代》訪問時表示，曾參與世界衛生組織會議，他指，以往沙士（SARS）個案僅1%無發燒，中東呼吸綜合症（MERS）個案為2%無發燒，相信今次武漢肺炎大部份感染個案均有發燒病徵，故本港第二宗個案情況較為「罕見」，政府在防疫工作上要小心漏洞。

第二宗個案傳播風險較低

許樹昌在節目上表示，曾接觸第二個高度懷疑個案，對方早前曾到武漢探親，未有前往街市，亦無接觸過野味，返港後未有發燒及呼吸道病徵，但感到「身㷫」，兩日後在醫院覆診時才發現肺部有花，期間他留在屋內房間休息，認為對社區影響不大，「如有發燒、咳嗽等病徵，傳播風險就會較高。」他指，昨晚見過對該病人，對方精神良好。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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至於首宗個案為乘高鐵由武漢經深圳到港的39歲內地男子，目前高鐵乘客無需要填寫健康申報表，只是量度體溫，許樹昌認為，隨著感染個案越來越多，出入境頻繁，政府可以考慮要求乘客填寫健康申報表，但強調同時需要加配人手予衛生署，否則申報表無足夠人手檢查，未必達到預防效果。他又指，填寫申報表較為主觀，「咩都話無都得」，認為政府亦可考慮懲罰機制，令人可以認真申報健康情況。

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

市民：應加強防疫 「令殺錯無放過」

聽眾陳先生致電節目上表示，子女在醫院工作，當年SARS的情境歷歷在目，批評今次政府防疫工作不嚴謹，「個三位官員講啲野，同你講都有差距，你都話要嚴謹啲!」他形容，「香港海陸空都咁恐怖」，擔心香港感染病例會更多，很快變為「死城」，反問防控工作可否「令殺錯無放過」，例如出關口填寫健康申報表，可否設有懲罰機制，懷疑感染個案的病人甚至其家人，可否強調隔離14日。

聽眾黃先生則表示，感染新型肺炎的病人未必有病徵，認為可否仿效武漢，限制出境的人口。醫學界立法會議員郭家麒亦批評，昨日本港出現首宗高度懷疑個案，但亦未見政府加強防疫工作，他認為，在高鐵及航班上，政府亦應強制旅客填寫健康申報表。