【武漢肺炎】武漢封城市民趕離開　高鐵現人龍　「說不害怕是假」

武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部周四（23日）凌晨宣佈，為有效切斷病毒傳播途徑，由上午10時起全市的公共交通及長途客運暫停營運，機場及火車站的離境通道亦暫時關閉，直至另行通知。消息公布後，武漢高鐵站出現排隊人龍，大部分都要求改簽車票，希望趕及在離境通道關閉前離開。

據報道，武漢高鐵站不少乘客拖着行李箱，急步走向自動售票機，希望買到最早的班次的車票離開，而有預購了高鐵票的乘客也趕到東廣場的通宵票務處改簽。由於人數眾多，現場一度混亂，站方其後派出保安維持秩序。有人在微博發帖稱：「武漢火車站、武漢機場都已經擠滿人，都是封鎖（今天10點）前想要逃離武漢的。」

另有當地居民在微博寫道：「一覺醒來，武漢封城了，說不恐慌，不害怕是假，五點多出院門，準備出去買點啥，藥店沒開門，大街上空蕩蕩的，只有環衛工在掃大街，中百羅森的員工笑著說，我們二十四小時開著，不怕沒有吃的。但是心裡還是害怕。走到菜場，買了許多菜，知道今天中午十二點，菜場關門。賣菜的夫婦說不回去過年，因為周邊沒有預防，就安心呆在武漢。然後一直對我說，你是早上頭一個買我菜的，祝你發財，我想我只要平安！希望一切快點好起來。」

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另外，區交通大隊的民警及區衛健局的工作人員已對進出武漢車輛及人員進行疫情排查防控，出城者要接受體溫檢測，同時對進城車輛所搭載動物進行檢查，嚴禁野生動物進入武漢。

內地至今感染病例增至550宗，其中湖北有444宗，17死亡。世衛官員認為，武漢當局的做法是要防止病毒傳播和群眾聚集，並非不尋常。