【武漢肺炎】旺角藥房口罩每人限購一盒　部份來貨價升一倍

武漢肺炎疫情在中國大陸持續擴大，全國確診病例增至571宗，17人死亡，香港暫時錄得兩宗確診個案。由於武漢肺炎確定會人傳人，不少香港市民出入公共場所，都會戴上口罩自保。 旺角有藥房表示因口罩供應短缺，加上部份來貨價更增幅一倍，所以每人只能限購一盒口罩。至於防護能力較強的N95口罩，更有藥房更標價500元20個，漲價逾百元。有港人則因應家庭需要，大手購入口罩18盒，以防家人受傳染。

有連鎖藥妝店亦限制顧客，每日限買每款口罩一件。（張美華攝）

來貨價貴一倍 有價無貨

記者今日（23日）上午到旺角通菜街及花園街一帶視察，大部分藥房門口的當眼處，均擺放各式各類的口罩售賣，當中有防護能力較強的N95口罩、成人外科口罩、醫護用手術口罩及兒童口罩等。每盒平均價格由68元至500元不等。

其中一間藥房職員透露，由於近日武漢肺炎疫情加劇，加上中國內地越來越多確診個案，近日有大量內地旅客除了辦年貨外，同時會購入口罩。職員又形容近日來港的內地旅客，大多都會戴口罩進藥房購物，認為「始終內地政府公布咗，大家都會驚啲」。惟他指，由於口罩供應商貨源亦出現短缺情況，「有啲來貨價貴咗一倍，有啲就算有價都冇貨」，所以藥房亦限制每位顧客只能購買一盒口罩。

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N95加價25%

另外，在山東街就有藥房將防護能力較強的N95口罩標價500元。藥房職員指以往顧客都只會逐個逐個買，「就算一盒買，都係地盤工友因為返工需要」。由於來貨價上升，他透露N95口罩亦由每個20元，加至每個25元，顧客如需購買一盒，價格便達500元。

旺角有藥房表示因口罩供應短缺，加上部分來貨價更增幅一倍，所以每人只能限購一盒口罩。（張美華攝）

有港人則因家中長者需長期進出醫院，趁有空大手購入口罩18盒，以防家人受傳染。（張美華攝） 有不願上鏡的港人趁早上，到旺角相熟藥房大手購入口罩。她表示家中有長者因病患需要經常進出醫院，所以偶爾亦需要購買口罩。惟近日由於武漢肺炎疫情情況嚴峻，「見到個個都嚟搶口罩」，所以趁有空便到藥房購入18盒成人口罩。

即便是相熟藥房，她亦指口罩價格有明顯上升，每盒口罩較以往增加20元。她坦言「都冇辦法啦，到到都加價，呢到叫做加幅少啲㗎喇」，購入的口罩除了供長者日常生活使用外，亦會提醒家人外出戴上口罩，以防受傳染。