【武漢肺炎】武漢市長周先旺：全城已進入「戰時狀態」

﻿武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部今天（23日）凌晨宣布，為有效切斷病毒傳播途徑，由上午10時起全市的公共交通及長途客運暫停營運，機場及火車站的離境通道亦暫時關閉，直至另行通知。 武漢肺炎疫情愈演愈烈，就在昨天（22日），武漢市長、疫情防控指揮長周先旺還接受官媒《新華社》專訪，強調武漢全市上下進入「戰時狀態」，正採取一系列措施，「內防擴散、外防輸出」，防止疫情擴散蔓延，目前重點是做好對進出城市人員的管控。

今日10點武漢「封城」，將關閉公共交通及機場火車站。（澎湃新聞）

周先旺表示，武漢市努力做到疫情感染群體「不進不出」，不能對其他地區造成更大防控壓力。「目前對這一舉措，市民和旅客朋友都還是比較支持、配合的。」

他指出，武漢市已堅決取締任何大型活動、人員聚集，取消前往國內外的旅遊團體，嚴禁各類活禽動物、野生動物運輸進城，嚴厲打擊各類違規違法運輸活動。

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救治床位將達4300張

他又指，這次疫情發生「很突然、很迅猛」。前期病人都集中在肺科醫院、傳染病醫院，兩家醫院加起來病床僅300多張，醫療資源很緊張。目前武漢採取「7+7」的醫療防控救治方法，即由市內的同濟、協和等7家大型綜合性醫院，託管7家中小醫院。全市用於此次疫情防控的醫院床位將達4300張左右，還對所有發熱病人實行免費救治、免費觀察、免費定點治療。

醫務工作者在非隔離區被感染

他也表示，確有醫務工作者在非隔離區被感染。有的醫生、護士是在做完神經外科手術後出現發燒等情況，確診被病毒感染。截至目前，全市還沒有出現醫護人員死亡的病例。

官方早前派人到華南海鮮批發市場消毒。（網上圖片）

改造約400個農貿市場

這次新型冠狀病毒懷疑是在華南海鮮市場爆發，對此有何反思？周先旺指出，這次疫情對城市管理而言，是非常重要的反面教材。無論最終溯源是否華南海鮮市場是唯一的病源產生地，「這個市場的存在就有很多需要總結的。」目前，武漢正對全市面積超過600平方米的約400個農貿市場進行系統改造，儘可能減少污染源。

他亦強調，自從疫情納入「乙類管理、甲類控制」後，武漢全市上下就進入「戰時狀態」。春節臨近，幹部職工不分晝夜和崗位，都在為疫情防控全力以赴，「全身心投入這一場艱苦的戰鬥」。

（新華社）