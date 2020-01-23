【武漢肺炎】機場客戴口罩自保　北京旅客無懼疫情：佛力加持無事

新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」疫情持續擴散，本港現時錄得兩宗初步確診個案，待基因排序測試確診。 記者今日（23日）到機場視察，發現大部分職員及接近七成旅客均有戴上口罩。有市民準備下午飛往廈門探親，稱憂慮疫情會勤洗手及戴口罩自保；然而，亦有來自北京旅客飛往台灣，稱學佛茹素多年，相信有「佛力加持唔會有事」。

現場所見，機場範圍接近七成旅客均有戴上口罩。（陳晶琦攝）

因應武漢肺炎持續肆虐，記者今日中午到機場大堂範圍視察，發現接近七成旅客均戴上口罩，且有不少旅客途經備有酒精搓手液設施時，均會為雙手消毒。

而記者前往機場大堂的旅客服務櫃枱，詢問是否備有口罩時，職員則表示所有口罩經已派發完畢。

往廈門探親市民指 因早已訂機票 只好繼續行程

市民丁小姐今日下午約5時將飛往廈門探親，她表示擔心疫情爆發，但早已預訂機票，唯有搭乘飛機以及抵達目的地後全程佩戴口罩及勤洗手，以減低染病風險。

來自北京的畢小姐則指，今日將搭飛機前往台灣。問及會否擔心染病，她表示現時武漢爆發肺炎與進食野生動物有關，強調自己茹素學佛多年，稱「有佛力加持唔會有事」，惟因女兒一直勸告，故現時戴上口罩確保安全。

至於市民黃小姐則會飛往海南島慶祝農曆新年，她稱只要做足防護措施便不需太擔心。