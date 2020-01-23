【武漢肺炎】民協促政府「封關保港」　封鎖武漢與本港空陸來往

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒疫情持續擴散，香港暫時至少錄得兩宗確診個案。多名民協成員今早由金鐘海富中心遊行至政府總部外請願，他們沿路高叫「封關保港、刻不容緩」及「停止港珠澳大橋免費安排」等口號，促請港府將應變級別提升至「緊急」級別，同時實施「封關」措施，封鎖武漢與本港的空、陸路來往。 民協副主席何啟明表示，香港昨已錄得確診個案，對香港是一大警號，他要求政府用「獅子撲兔」的精神處理事件，避免由防疫演變成抗疫。他強調促政府馬上封關並不是要趕絕任何人，而是要將香港保護在安全的地方。

民協要求政府實施「封關」措施，封鎖武漢與本港的空、陸路來往。（高仲明攝）

促禁兩周內曾赴武漢人士入境

何啟明指，湖北省至今已錄得400多宗確診個案，顯示有人傳人跡象，他建議政府拒絕兩周內曾赴武漢的人士入境，同時應對武漢發出黑色旅遊警示，提醒港人不要前往武漢。他又促請政府增撥資源處理防疫措施，如免費派發口罩等，避免在社區出現大爆發的機會。

民協主席施德來表示，要視乎政府想打一場怎樣的防疫戰，強調不想由主動的防疫戰，變成被動的抗疫戰，重申一切防疫措施都是刻不容緩。深水埗區議員利瀚庭稱，政府無要求高鐵乘客填寫健康申報表及繼續推行《禁蒙面法》屬不恰當，強調2003年的沙士教訓太重，若有任何人命事故發生政府就是殺人兇手。深水埗區議員徐溢軒表示，現時街坊的防疫意識低，仍有家長未有為小朋友作任何防疫措施，他嚴正呼籲港府加強本港的防疫措施。

促港府撤回《禁蒙面法》

深水埗區議員覃德誠認為，政府官員最放不低是面子，即使與其他官員開會以及會見傳媒時咳嗽都不願意戴口罩，自以為有能力處理疫情，他促政府要馬上「封關」。另一深水埗區議員李庭豐稱，武漢已推行《蒙面法》規定公眾場所必須戴口罩，他認為港府應主動撤回《禁蒙面法》。其後他們將1比49濃度的漂白水倒入清水再倒於地上清洗，促請政府盡快加強本港的防疫措施，並且向政務司司長代表遞交請願信。