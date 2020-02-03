零售市況差商家求變　用AI分析店面增人流減開支

經濟轉差，市道慘淡，零售業首當其衝，不少店主選擇減價促銷或想方設法開源節流。人工智能企業方案公司Dayta AI聯合創辦人及行政總裁屠厚鈞表示，近半年不少客戶均向他反映銷售量轉差，透過視像分析技術助客戶增加店內人流、善用店內空間以及因應社會事件調配人手。

Dayta AI聯合創辦人及行政總材屠厚鈞表示，近半年不少客戶均向他反映銷售量轉差，其公司透過視像分析技術助客戶增加店內人流、善用店內空間以及因應社會事件調配人手。（陳嘉慧攝）

Dayta AI利用人工智能及視像分析技術，開發店面實時數據分析平台。零售商只需在店內安裝一般的閉路電視，連接光纖上網，便可透過雲端技術，獲得店外人流、入舖人流、客人在店內空間的停留時間分佈圖，客人的性別、年齡及情緒狀態等即時分析。

無需安裝感應器 每月每枝鏡頭收費500元

屠厚鈞指，零售商舖在店內分析人流是一項成熟技術，不少大型連鎖店均有使用，惟按傳統做法，安裝需時可長達兩個月，而且費用高昂，約需十萬元左右，一般中小企難以負擔。Dayta AI則毋需零售店加裝如紅外線感應器等設備，並且只收取每月每個鏡頭500元的費用，收費「貼地」，一般小店都可以負擔。

屠厚鈞介紹，現時客戶主要為本地時裝店、快速銷售品（藥妝、零食等）店舖，以及選址講究租金支出龐大的奢侈品商店。他指，對本地零售業來說，租金是一大負擔，而透過店內視像分析，可助店主辨別店內的主要停留點（heat zone）及最少人停留的地方（dead zone），從而更善用空間，變相節省租金。

Dayta AI分析客人在店內不同空間的停留時間分佈圖。（受訪者提供）

統計大型事件對人流影響 靈活調配人手

他又指出，近期本地零售市況轉差，不少商戶都想逆市求變，增加銷售。人工智能可幫助商店計算「入舖率」，即經過商店大門的途人中，進入店內的比例。屠厚鈞解釋，快速銷售品零售較注重「入舖率」，商家透過監察入舖人數，可迅速調整櫥窗設計、減價橫額或社交媒體上的活動安排。

近期本港多區不時發生示威遊行，屠厚鈞表示，也有客戶利用人流分析，統計大型事件會增加還是減少店內人流，方便調配人手。

屠厚鈞指，零售商舖在店內分析人流是一項成熟的技術，不少大型連鎖店均大有使用。（陳嘉慧攝）

利用大學數據集訓練AI 不儲存客戶數據

人臉識別技術近年發展迅速，引起社會憂慮。屠厚鈞觀察到客戶亦越加重視私隱，他強調公司並不採用人臉識別技術。他進一步解釋，人臉識別所指的是人臉數據與資料庫配對，辨別一個人的身份；相反，Dayta AI不會儲存客戶及其客人的任何數據，並且分析結果只有組合的數據，不會以個人為單位。他又表示，公司只使用大學等科研機構的認證數據集，不會以客人的數據作訓練人工智能之用。

展望未來，屠厚鈞預期在本地市場外，開發更多海外市場，並改良現有平台，推出客戶公司內不同部門均可使用的版本，另外在技術上以制服識別剔除售貨員的活動數據，未來亦會為客戶提供如門市佈置、同區同行業人流比較等商業意見支援。