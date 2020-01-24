【武漢肺炎】一線醫生向央視爆料　發燒病人眾多　無法及時治療　

武漢新型冠狀病毒疫情持續擴大，全國確診人數逾600宗，17人死亡。武漢封城後，市內公共交通停頓，而同屬湖北省的黃岡將於，今日午夜起停運市內公共交通及長途客運，關閉地鐵站火車站離開黃岡通道。 央視今日（23日）在節目《新聞1+1》中公布武漢一線醫生的信息，當中提及發熱病人人數眾多，無法得到及時收治；而收治的病人無法進行及時的病原檢測，導致出現交叉感染。 國家衛健委高級別專家組成員高福今日（23日）接受央視新聞節目訪問時指，前兩天在武漢考察時，仍發現大部份市民沒有戴口罩，火車站和機場仍有人聚集，令他「非常擔心」。而現時全國病例都武漢有關，武漢封城正是為了將武漢輸出的病例「控制到零」。

1月23日中央電視台《新聞1+1》節目截圖。

醫護人員下班後仍可回家

央視今日在節目《新聞1+1》中，公布武漢一線醫生的信息，當中提及「發熱病人人數眾多，無法得到及時收治」。而收治的病人無法進行及時的病原檢測，導致出現交叉感染。此外，目前醫務人員下班後仍能正常回家，醫護人員被外界感染的傳播渠道沒有被切斷。

另外，國家衛健委高級別專家組成員高福今日接受央視新聞訪問時表示，前兩日在武漢考察時，發現戴口罩的人很少，而火車站和機場仍有人聚集，同時亦看到報道指，有人仍舉行大型聚會，這種情況令他「非常擔心」。

高福解釋，現時所有的病例都和武漢有關係，而武漢封城的措施，正是為了將武漢輸出的病例「控制到零」。高福亦指，對比17年前的沙士疫情，現時中國的醫療措施大不一樣，因此對控制疫情有信心，亦相信是次疫情的致死率將低於沙士。

國家衛健委高級別專家組成員高福接受央視新聞訪問時表示，前兩日在武漢考察時，發現戴口罩的人很少。（1月23日中央電視台《新聞1+1》節目截圖）

高福又指，是次新型冠狀病毒來源於野生動物，而病毒傳播已發展至第三階段，即由野生動物傳至人、「非常有限」的人傳人、發展到現時的人傳人。

高福強調，應對疫情，市民出行時需戴上口罩，同時減少不必要的聚會，盡量減少集體活動。若曾經去過武漢，最好應先「居家隔離」，且多飲水，注意自身有否出現發燒等症狀，一旦出現不適症狀，應向當地衛生部門報告。

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