17普通科門診新春假期提供服務　增加超過1400診症名額

醫管局今日（24日）公布，公立醫院急症室在新春假期期間亦會如常服務。因應公立醫院正處於冬季服務高峰期，同時加強普通科門診在新春期間的服務，包括在假期期間增加超過1,400個額外診症名額，合共有17間普通科門診診所會於假期期間提供服務，以應對市民的求診需要，減輕急症室的服務壓力。

醫管局今日（24日）公布，普通科門診將在假期期間增加超過1,400個額外診症名額，合共有17間普通科門診診所會於假期期間提供服務。（資料圖片）

醫管局表示，公立醫院急症室在新春假期期間亦會如常服務，照顧有緊急醫療需要的病人。鑑於公立醫院正處於冬季服務高峰期，加上假期後首個工作日通常會有較多市民到急症室求診，醫生會按照分流制度優先診治危殆及危急病人，次緊急或非緊急病人因此可能需等候較長時間。醫管局呼籲非緊急的病患者應避免使用急症室，盡量向普通科門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診。

醫管局同時提醒已參加「普通科門診公私營協作計劃」的市民，可考慮使用在冬季服務期期間額外提供的兩次資助門診服務名額，向所屬私家醫生求診。如有臨床需要，病人亦可獲配發有關抗病毒藥物，而無需支付額外費用。

新春假期（1月25日至28日）普通科門診服務：

診所 預約電話 診所電話 港島區 筲箕灣賽馬會普通科門診診所 3157 0077 2560 0211 貝夫人普通科門診診所 3157 0000 3553 3116 香港仔賽馬會普通科門診診所 3543 5011 2555 0381 堅尼地城賽馬會普通科門診診所^ 3543 5088 2817 3215 九龍區 觀塘社區健康中心 3157 0687 2389 0331 聖母醫院家庭醫學診所 3157 0118 2354 2267 柏立基普通科門診診所 3157 0113 2383 3311 油麻地賽馬會普通科門診診所 3157 0880 2272 2400 長沙灣賽馬會普通科門診診所^ 3157 0122 2387 8211 新界區 戴麟趾夫人普通科門診診所 3157 0107 2614 4789 瀝源普通科門診診所 3157 0972 2692 8730 石湖墟賽馬會普通科門診診所 3157 0965 2670 0211 大埔賽馬會普通科門診診所 3157 0906 2664 2039 屯門診所 3543 0886 2452 9111 元朗賽馬會健康院 3543 5007 2443 8511 下葵涌普通科門診診所* 3157 0100 3651 5411 將軍澳（寶寧路）普通科門診診所# 3157 0660 2191 1083

# 只於一月二十六日提供服務

* 只於一月二十七日提供服務

^ 只於一月二十八日提供服務

診症時間：

1月25及26日：上午9時至下午1時

1月27及28日：上午9時至下午1時及下午2時至5時