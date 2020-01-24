17普通科門診新春假期提供服務　增加超過1400診症名額

撰文：張美華
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醫管局今日（24日）公布，公立醫院急症室在新春假期期間亦會如常服務。因應公立醫院正處於冬季服務高峰期，同時加強普通科門診在新春期間的服務，包括在假期期間增加超過1,400個額外診症名額，合共有17間普通科門診診所會於假期期間提供服務，以應對市民的求診需要，減輕急症室的服務壓力。
醫管局今日（24日）公布，普通科門診將在假期期間增加超過1,400個額外診症名額，合共有17間普通科門診診所會於假期期間提供服務。（資料圖片）
醫管局表示，公立醫院急症室在新春假期期間亦會如常服務，照顧有緊急醫療需要的病人。鑑於公立醫院正處於冬季服務高峰期，加上假期後首個工作日通常會有較多市民到急症室求診，醫生會按照分流制度優先診治危殆及危急病人，次緊急或非緊急病人因此可能需等候較長時間。醫管局呼籲非緊急的病患者應避免使用急症室，盡量向普通科門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診。
醫管局同時提醒已參加「普通科門診公私營協作計劃」的市民，可考慮使用在冬季服務期期間額外提供的兩次資助門診服務名額，向所屬私家醫生求診。如有臨床需要，病人亦可獲配發有關抗病毒藥物，而無需支付額外費用。
新春假期（1月25日至28日）普通科門診服務：
|診所
|預約電話
|診所電話
|港島區
|筲箕灣賽馬會普通科門診診所
|3157 0077
|2560 0211
|貝夫人普通科門診診所
|3157 0000
|3553 3116
|香港仔賽馬會普通科門診診所
|3543 5011
|2555 0381
|堅尼地城賽馬會普通科門診診所^
|3543 5088
|2817 3215
|九龍區
|觀塘社區健康中心
|3157 0687
|2389 0331
|聖母醫院家庭醫學診所
|3157 0118
|2354 2267
|柏立基普通科門診診所
|3157 0113
|2383 3311
|油麻地賽馬會普通科門診診所
|3157 0880
|2272 2400
|長沙灣賽馬會普通科門診診所^
|3157 0122
|2387 8211
|新界區
|戴麟趾夫人普通科門診診所
|3157 0107
|2614 4789
|瀝源普通科門診診所
|3157 0972
|2692 8730
|石湖墟賽馬會普通科門診診所
|3157 0965
|2670 0211
|大埔賽馬會普通科門診診所
|3157 0906
|2664 2039
|屯門診所
|3543 0886
|2452 9111
|元朗賽馬會健康院
|3543 5007
|2443 8511
|下葵涌普通科門診診所*
|3157 0100
|3651 5411
|將軍澳（寶寧路）普通科門診診所#
|3157 0660
|2191 1083
# 只於一月二十六日提供服務
* 只於一月二十七日提供服務
^ 只於一月二十八日提供服務
診症時間：
1月25及26日：上午9時至下午1時
1月27及28日：上午9時至下午1時及下午2時至5時