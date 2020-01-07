【武漢肺炎】西醫工會會長倡公院設專門診所　專門處理懷疑個案

湖北省武漢市正爆發病因未明的病毒性肺炎，本港嚴陣戒備。不過近日（6日）發生有本地懷疑患者要求出院，拒絕隔離的情況。 香港西醫工會會長楊超發在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，目前從政府獲得的資訊相當不足，指引亦流於空洞。他指對於私家醫生而言，可以做的事實在不多，他們亦沒有權力要求病人隔離。他建議政府多做工作，要求所有懷疑個案到公立醫院求診，並在公院設立「武漢診所」，專門處理懷疑個案。

楊超發建議在公立醫院設立「武漢診所」。（資料圖片）

食物及衞生局昨日（6日）指，會全速修訂《預防及控制疾病條例》的工作，把「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」納入為法定須呈報的傳染病，預計在本周內刊登憲報。衞生署亦已致函全港私家醫院、私家醫生和中醫師，呼籲加強留意及通報符合擴大監測範圍，即病人出現發燒及急性呼吸道感染徵狀或肺炎病徵，並曾於病發前十四天內到訪武漢。

楊超發：私家醫生沒什麼可以做 無權隔離病人

楊超發指，對於今次懷疑爆發，私家醫院可以做的事不多，因為他們無權隔離病人，法例上亦沒有規定病人要跟醫生指示。他指，政府給私家醫生的指引比較虛無，連病毒實際殺傷力都未知道，從內地政府得到的資訊也不足，醫生無所適從。

楊超發認為，這種情況下私家醫生的角色相當有限，只能建議有發燒、咳嗽徵狀，14日內又曾去過武漢，病人應直接到公立醫院求診。如果有這些病人向私家醫生求診，他們會按指引呈報，但確實無權去不讓病人離開。他建議，公立醫院可設立臨時的「武漢診所」，專門處理發燒、咳嗽徵狀，14日內又曾去過武漢的病人。

陳凱欣。（資料圖片）

陳凱欣：政府應派員到武漢了解

現時中港兩地人員往來頻繁，除水貨客活動外，跨境學童、往返兩地工作的人亦很多，高鐵通車後關口也增多。民主黨北區區議員陳旭明指出，北區區議會今日首次會議，在選出正副主席後，他們會盡快處理一個臨時動議，促請政府召開跨部門會議，討論加強關口邊境防疫措施。他坦言，對中國內地的防疫工作和資訊發布沒有信心。

前食物及衞生局政治助理，現任立法會衞生事務委員會副主席陳凱欣指出，由於現時不知新型肺炎的具體情況，將「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」納入為法定須呈報的傳染病，是堵塞現時的法律漏洞，因為現時市民報稱不適，即使懷疑是新型肺炎，政府任何醫院也沒有法例基礎要求隔離。

不過陳凱欣指，政府至今未有解釋病因、病名、徵狀等資訊。在原則上，她對於防疫「歡迎從嚴處理，堵塞法律漏洞」，但認為指引要相當清晰。她建議，政府應派人前往武漢，在保護裝備足夠的前提下，親身了解情況及直接和當地政府官員交流，例如有沒有其他特別病徵、康復者的情況等：「第一線了解，好過用電話。」