【武漢肺炎】網傳食衞局副局長武漢考察中招　政府：所有成員健康

武漢肺炎傳入旋即引起全城恐慌，食物及衞生局副局長徐德義和衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總感染控制主任賴偉文等人，本月中曾到疫區武漢考察，更與後來確診染病的專家會面。 網上流傳指香港特區武漢考察代表團成員懷疑感染新型冠狀病毒，有人更點名是食物及衞生局副局長徐德義，食衞局發言人回覆稱，政府澄清絶無此事，並指代表團所有成員現時健康狀況良好。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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食物及衛生局副局長徐德義、衛生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總感染控制主任賴偉文本月中（13及14日）曾赴武漢考察，也曾與國家衛健委專家組成員王廣發開會，後來王證實中招。

網傳武漢考察團成員疑感染新型冠狀毒，衞生防護中心總監黃加慶今日（24日）回應稱，暫時無相關資料，亦因涉及個別病人資料拒絕回答。被問到政府官員健康涉及公眾利益，會否承諾日後公布涉及官員的懷疑感染個案，黃則仍以病人私隱為由，未有作出承諾。

另外，昨日（23日）有一家三口由武漢來港，到中環眼科名醫林順潮的診所求醫，其後該三人當中有一名女士體溫偏高，三人均被送至醫院檢查。網上流傳林順潮染上新型冠狀病毒，林醫生接受《香港01》查詢稱，流傳他染病的說法是完全錯誤，而據他了解，該三名內地人士亦已做快速檢測，如果染病的話政府早已公布消息，相信他們亦沒有染病。