【武漢肺炎】五區區議會申撥款購防疫裝備　區議員要求不要大陸貨

武漢肺炎肆虐，昨日（24日）本港有確診兩宗病例，多區口罩被搶購一空。多區區議會包括中西區、大埔、荃灣、元朗、九龍城區等決定撥款50至130萬不等，以增添防疫設備，如口罩、消毒洗手液。不過有區議員則擔心，目前口罩供不應求，未知何時才能向市民派發防疫用品。

中西區區議會昨日有議員提出臨時動議，計劃撥款130萬元作為區內防疫用途，以購買口罩、洗手液、清潔社區、教育市民等；至於荃灣區議員趙恩來則透露，荃灣區議會將取消元宵活動，改為邀請社區中心合作，撥款100萬元推行防炎計劃，未來將向荃灣區居民派發「防炎包」；而大埔、元朗區區議會亦預備撥款50萬元，購置口罩及酒精搓手液等，免費向市民派發；至於九龍城區議會則決定使用上年度餘下的撥款，購買防疫用品派發予區內居民。

武漢肺炎肆虐，昨日（24日）本港有確診兩宗病例，多區口罩被搶購一空。（資料圖片／梁鵬威攝）

區議員質疑內地口罩不符合規格 應先排除內地貨

大埔區區議員胡耀昌強調，基於近期不少消息指，內地廠商所製造的口罩不符合規格，故已要求區議會秘書處在選購口罩時，必先排除內地廠商，「我們有責任確保口罩來源有保障。」他又引述秘書處指，礙於新年臨近，口罩供應商無法確實實際供貨日期，須於年初七後才知道口罩會於何時能派發予市民，「我們都擔心沒有足夠口罩貨源，不止門市缺貨，口罩都缺貨。」