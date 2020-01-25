【武漢肺炎】網民發起「封印高鐵大行動」　有內地客辦退票手續

武漢肺炎新型冠狀病毒疫情持續擴散，香港已有5宗確診。有網民發「封印高鐵大行動」，要求政府關閉西九站「封關」，停駛來往香港與內地的列車班次。行動將由今日（25日）開始，至到年初四（28日），每日下午1時於西九站集合。 《香港01》將在現場進行現場直播。

廖小姐表示原訂明日（26日）與家人出發到湖南探親，惟因應武漢肺炎的疫情愈趨嚴重，決定取消行程並辦理退票手續。(陳晶琦攝)

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【12:29】 現場有10多名軍裝不時於高鐵西九龍站票務大站內巡邏。

【12:25】廖小姐表示，原訂明日（26日）與家人出發到湖南探親，惟因應武漢肺炎的疫情愈趨嚴重，決定取消行程並辦理退票手續。她續指，家鄉靠近湖北且當地疫情嚴重，現時內地亦難以購得口罩，憂慮會受到感染決定留港過年。

【12:16】 有大批市民於票務大堂排隊等候辦理退票手續。另有網民發起今日下午1時於高鐵西九龍站舉行「封印高鐵大行動」，以促請當局要求停駛來往香港與內地的列車班次，惟截至12時許，現場未見有示威者。

【12:00】網民發起由今日起至初四「封印高鐵大行動」， 高鐵西九龍站B1層有3名軍裝警察駐守

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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▼武漢封城▼