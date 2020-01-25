【武漢肺炎】屯門醫院確診者未入負壓病房或會播毒　醫管局致歉

武漢肺炎來襲，全城嚴陣以待。不過，醫院管理局今日（25日）公布屯門醫院在處理一名確診染病的女患者時，因未有負壓病房，將其安排在非負壓病房逗留約3至4小時。醫管局質素及安全總監鍾健禮承認，事件或對員工或病人造成影響，已通知衞生防護中心訪屯門醫院檢視流程，他就事件向公眾致歉，惟拒絕回應屯門醫院會否停收新病人或暫停使用部分樓層。

1月25日屯門醫院一名男子被推離創傷病房，由六名醫護人員護送上樓上隔離病房。（陳諾希攝）

本港昨日（24日）新增第三宗的武漢肺炎確診個案，62歲女患者在23日晚上赴屯門醫院急症室求醫，現時情況穩定。不過，醫管局質素及安全總監鍾健禮今日（25日）收到屯門醫院感染控制主任的電話，揭發當時醫護人員未有將女患者按程序送入負壓病房，並在非負壓病房逗留約3至4小時，事件或對員工或病人造成影響。他說：「就事件，我們是想向公眾說聲對不起。」

他解釋，當時屯門醫院內的兩間負壓病房有人使用，故醫護人員將女患者安排在一間原本用作處理創傷病人的房間。惟事後，醫護人員發現該病房非負壓，程序做得不足。醫管局已就事件聯絡防護中心，專家稍後會到房間視察，「看看風險有多大，會否影響其他病人。」

醫管局質素及安全總監鍾健禮（右）就事件向公眾致歉。（張美華攝）

飛沫在抽痰時有可能會霧化 沙士威院8A病房為例子

屯門醫院會否停收新病人或暫停使用部份樓層？鍾健禮未有正面回應，他多次強調創傷病人的房間外面是一個較小範圍，「不是對着大堂等，只是對着等候X光的病人位置。」但他又多次強調，自己未掌握太多屯門醫院的資料，未知是否要找出當日到院的病人，重申一切要由防護中心作風險評估。

至於負壓病房與非負壓病房有多大分別？他指出，負壓病房最主要是防範病菌在空氣中傳播，而一般飛沫所指的3呎距離；而肺炎安排進負壓的原因是擔心抽痰時，飛沫會霧化，使短時間出現類似空氣的傳播，沙士時的威院8A病房便是出現這情況。

鍾健禮最後再補充，當掌握最的情況時，會再對公眾公布資料。

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