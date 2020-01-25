【武漢肺炎】日本城49.9元口罩限購一盒　市民全家出動現百人長龍

武漢肺炎疫情在中國大陸持續擴大，全球確診病例超過1,200宗，41人死亡，香港至今已錄得5宗確診個案，不少市民近日都四出購買口罩「自保」。JHC日本城今日（25日）在Facebook表示，於今日18間分店售賣共1.6萬盒Medi Pro 50塊裝3層口罩，每盒售49.9元，每人限購一盒。位於荃灣愉景新城和屯門新都商場內的日本城，現場均有超過100人排隊購口罩，有市民更帶同手抱幼女，務求「計人頭」一家四口可買4盒口罩。

JHC日本城今日在其Facebook發帖文，表示旗下共18間分店，今日將補貨Medi Pro 50塊裝3層口罩共1.6萬盒，每盒售價49.9元，每人限購一盒，更強調絕不加價。（張美華攝）

香港現時口罩供應緊張，不少藥房口罩價格大幅上升，JHC日本城今日在其Facebook發帖文，表示旗下共18間分店，今日將補貨Medi Pro 50塊裝3層口罩共1.6萬盒，每盒售價49.9元，每人限購一盒，更強調絕不加價。

趙先生和趙太今日就帶同兒子和手抱女兒，到荃灣愉景新城內的日本城購買口罩。（張美華攝）

趙先生和趙太今日就帶同兒子和手抱女兒，到荃灣愉景新城內的日本城購買口罩，趙先生指近日全港口罩缺貨，家中只有兩至三盒口罩，認為不足以應對武漢肺炎，加上上水石頭圍附近一帶的藥房，所有口罩都已經售罄，所以今日一家總動員出動，特地到荃灣買口罩。

趙太笑言：「本身都唔知囡囡俾唔俾計做一個人頭，好彩最後都計，買到四盒口罩」。惟她表示，由於口罩是成人口罩，兒童均不適合佩戴，所以都要繼續四處張羅兒童口罩，以防家人受感染。

+ 3 + 2

有學生亦與親友趁拜年前的時間，與親友一同到日本城購買口罩。（張美華攝）

有學生亦與親友一同到日本城購買口罩，她表示留意到網上有消息指日本城有口罩賣，便趁拜年前的時間，趕快購買三盒口罩，打算買完口罩後，隨即到親友家拜年。

另外，陳先生就表示，與家人剛巧經過日本城，「見到咁多人，都知到係買口罩，所以就即刻排隊買」。他續指，近日口罩價格大幅上升，亦不知坊間口罩真偽，相信大型連鎖店賣真貨，故全家動員4人一同買口罩。