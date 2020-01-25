【武漢肺炎】17區區議會正副主席去信特首　建議四招助市民取口罩

武漢肺炎在全球擴散，香港至今已確診5宗個案。新春拜年，不少市民已戴上口罩，但多區口罩出現供不應求情況，價格大幅飆升。十七區民主派區議會正副主席聯署去信特首，要求政府採取四項措施，便利及確保市民獲取口罩，以應對是次疫情。

為避免市民因未能購買到口罩而引起恐慌，十七區民主派聯署去信特首，建議政府採取四項建議，穩定本港口罩供應，讓市民有口罩應對疫情。各區正副主席認為，政府現時應採取適當措施，動用儲備向市民供應口罩，避免出現恐慌性搶購口罩。

參考「限奶令」防口罩大規模離境 動用口罩儲備

他們建議，政府參考訂立「限奶令」做法，訂立法例防止口罩被大規模運送離境；並要求政府動用口罩儲備，向市民派發口罩，或參考澳門的做法，以可負擔的價錢向市民發售口罩。另外，政府應檢視各區民政事務處所儲備的口罩及防疲包數量。就防疫包而言，應全數向市民派發儲備的防疫包。口罩方面，應制訂及公佈動用儲備的機制及實際所需的儲備數量，向居民派發過多的儲備口罩

簡化防疫物品採購程序

至少有五區區議會早前已決定動用撥款購買防疫物品，他們建議應指示該區民政事務處及區議會秘書處簡化採購程序，使有關區議會可早日購買到相關物品向市民派發。政府採取適當措施，動用儲備向市民供應口罩，有助穩定私人市場的口罩供應，維持市民信心，避免市民恐慌性搶購口罩。

澳門訂購2000萬個口罩防疫 台灣禁口罩出口一個月

近期武漢肺炎肆虐，並有全球擴散的跡象，各地政府紛紛推出防疫措施，以保障市民健康安全。澳門特首賀一誠於1月23日推出澳門居民口罩計劃，當局已訂購2000萬個口罩，估計足夠供應澳門市民以成本價購買。而台灣行政院長蘇貞昌昨日（24日）公布為嚴防武漢肺炎，台灣將暫時停止口罩（僅限醫療外科口罩和N95）出口一個月，以優先供應國內的防疫需求；台灣經濟部亦會每日跟四大超商確認口罩存量，確認貨源充足。