【武漢肺炎】林鄭、梁卓偉回應「封關論」　強調不涉政治考慮

本港至今確診五宗新型冠狀病毒肺炎個案。行政長官林鄭月娥今日（25日）與專家就本港新型冠狀病毒開會，並於下午舉行記者會。對於有輿論要求政府封關及停運高鐵，林鄭月娥表示「貿然截斷與香港的往來不切實際，不會因為香港與內地的關係，影響這些措施，以市民健康做首位」。 香港大學醫學院院長梁卓偉則表示，任何抗疫策略要基於科學，科學以外的考慮都不可以有，尤其是政治，續指封關意味所有人不得進出，並非只針對某類人士。

本港至今確診五宗新型冠狀病毒肺炎個案，有輿論要求政府封關及停運高鐵。（羅君豪攝）

對於記者再三問及香港會否有封關考慮，又或會否仿效其他國家或內地其他城市，對湖北旅客封關，林鄭月娥回應指，湖北省其他城市並無直航機和高鐵到香港，現在貿然截斷與香港的往來不切實際，因旅客仍可經由其他地方來香港。

林鄭月娥強調並無考慮其他因素，又謂不會因為香港與內地的關係，而影響實施相關措施，會以市民健康做首位。

林鄭月娥回應指，湖北省其他城市並無直航機和高鐵到香港，現在貿然截斷與香港的往來不切實際，因旅客仍可經由其他地方來香港。（梁鵬威攝）

林鄭呼籲醫護開心見誠與部門商量 不要用激烈行動

至於有醫護人員呼籲當局採取封關措施，否則發起工業行動，林鄭月娥就呼籲社會各界一齊投入抗疫。她表示若有醫護擔心工作量、裝備或放工後的安排，希望他們可以開心見誠與部門商量，而非採用激烈行動，續言可能過去七個多月大家習慣了用激烈行動，但現在希望不要用激烈的行動。

梁卓偉表示香港是國際樞紐，封關意味獨善其身。他續言封關並非只封閉某些旅客，或針對某個特定地方，而是禁止所有人出入境香港。（梁鵬威攝）

梁卓偉亦補充指，48小時前，世衛用兩日的時間（原本預計四五小時），召開緊急委員會。首日討論八小時，翌日就討論六小時，結論是「疫情十分嚴峻」，但未到國際公共衛生緊急事件（Public Health Emergency of International Concern），世衛也很清楚表明不應向中國內地發旅遊警告，背後有很多科學的考慮。

梁卓偉直言「裏面的人都不是做政治的，都是科學的考慮」。不論香港沙士、禽流感、豬流感，香港從來沒有試過封關。而武漢市與附近周邊城市共約二、三千萬人口，加上武漢為疫區，封城是國際上認同的做法，亦明顯是認可的做法。到於香港是否需要封關，梁卓偉表示香港是國際樞紐，封關意味獨善其身，續言封關並非只封閉某些旅客，或針對某個特定地方，而是禁止所有人出入境香港，強調決定是基於科學證據。

梁卓偉又指，今早連同袁國勇、許樹昌、福田教授，即當時美國CDC代表幫香港做1997禽流感疫症的專家，各人均持一致意見認為封關並非正確、可行的策略，重申從來不會在公共衛生的策略中，有政治考慮。他又舉出「瑞士芝士論」，指每片瑞士芝士的洞均散布在不同位置，只要所有芝士疊在一起，便能堵塞所有洞，亦將能有效封鎖病毒，不需以封關作應對。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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▼武漢封城▼